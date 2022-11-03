مال وأعمال

في إنجاز جديد ورائد على مستوى الشركات المحلية، حصدت شركة إن سي إم للاستثمار جائزة أفضل شركة وساطة مرخصة، وذلك من معرض فزاكو العالمي الخاص بعرض أحدث التكنولوجيات المالية بشركات الاستثمار والوساطة، والذي أقيم في دبي خلال شهر أكتوبر 2022.

وتأتي الجائزة التي فازت بها شركة إن سي إم للاستثمار كشهادة تقدير عن الجهود التي تقوم بها الشركة وإضافة جديدة لسجلها الحافل بالإنجازات، حيث حصدت الشركة تلك الجائزة عن خدماتها الشاملة التي تقدمها للعملاء في مجال مالي مليء بالمنافسة والقيود.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة ناصر المري: «يأتي هذا التقدير ليؤكد على الأهمية التي توليها شركة إن سي إم للاستثمار في توفير خدمات استثنائية تتجاوز توقعات العملاء، واهتمامها المتواصل بتقديم أعلى المعايير المالية والرقابية، كما أن نيل هذه الجوائز سنوياً ما هو إلا نتيجة التزامها المستمر بالتميّز الواضح».

وعلى هامش مشاركته في حلقة نقاشية بالمعرض استعرض المري أهمية التكنولوجيا الحديثة في بناء نجاح شركات الوساطة المالية في مستقبل الغد الذي لا يخلو من التحديات، ويشكل هذا الأمر أهمية بالغة لدينا في شركة إن سي إم للاستثمار حيث نحرص على الدوام على تحديث خدماتنا بآخر متطلبات السوق وتثقيف فريقنا والبقاء على اطلاع بكامل المستجدات في مجال أعمالنا.

واختتم المري حديثه قائلا: « أتوجه بالشكر الجزيل لفريقنا في شركة إن سي إم للاستثمار لسعيهم المتواصل على تطوير وتحديث العروض التي نقدمها والارتقاء بمستوى الخدمات والحرص بالدرجة الأولى على رضا العميل حيث سعدنا بردود أفعال العملاء الذين حضروا إلينا في المعرض ونؤكد على أننا سنقدم لهم الأفضل دائما ونسعى لتمييزيهم وإرضائهم.»

تجدر الإشارة إلى أن جائزة أفضل شركة وساطة مرخصة جاءت بعد مشاركة شركة إن سي إم للاستثمار كراع بلاتيني في معرض فزاكو العالمي، والذي شهد حضوراً كبيراً من العديد من الأفراد والشركات والمدراء التنفيذيين ورواد الأعمال حيث بلغ عدد الشركات المشاركة أكثر من 130 شركة ونحو 10 آلاف شخص خلال فترة المعرض.

