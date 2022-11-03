مال وأعمال

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أكتوبر 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي شهد ارتفاعاً بنسبة 3% خلال الشهر. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الصناعة الرابح الأكبر بارتفاع وصل إلى 8.7%، بينما تراجع قطاع الطاقة (النفط والغاز) وقطاع المواد الأساسية بنسبة 4.4% و5.0% على التوالي.

ولفت «المركز» إلى موافقة هيئة أسواق المال على الاندماج بين الشركة التعليمية القابضة وشركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة تبادل أسهم قدرها 3.01 أسهم من بوبيان للبتروكيماويات لكل سهم في التعليمية القابضة.

وأعلن بنك الكويت المركزي أنه سيبدأ اختبار منتج جديد في مجال الدفع الآجل (Buy Now Pay Later)، ضمن إطار العمل الرقابي التجريبي قبل طرحها في السوق. وفي نهاية أغسطس من عام 2022، ارتفعت قروض البنوك الكويتية للمقيمين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 9.4% على أساس سنوي. كما قام البنك الدولي بتعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 8.5% لعام 2022، بما يمثل ارتفاعاً عن التقديرات السابقة البالغة 5.7%. وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 8.7% في 2022 مقارنة بنسبة 8.2% المتوقعة في وقت سابق.

وعلى صعيد المنطقة، كان أداء أغلب الأسواق الخليجية سلبياً، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 2.3% خلال أكتوبر. وسجل المؤشر العام لسوقي أبوظبي والسعودية مكاسب نسبتها 6.8% و2.3% على التوالي. وكان تعافي أسواق الخليج مقارنة بالشهر السابق مدفوعا بارتفاع أسعار النفط على خلفية قرار أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر. وسجل مؤشرا الأسهم في قطر وعمان انخفاضا بنسبة 2.2% و3.6% على التوالي خلال نفس الفترة.

على صعيد آخر، حافظ القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات على نموه في سبتمبر، ولكن بوتيرة أبطأ من أغسطس.

. وقدرت موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2023 الإيرادات العامة بنحو 1.12 تريليون ريال، والنفقات بنحو 1.11 تريليون ريال، مع فائض متوقع قدره 9 مليارات ريال. واستمر القطاع الخاص غير النفطي في المملكة في التوسع خلال سبتمبر، ليسجل مؤشر مديري المشتريات 56.6. وارتفع معدل التضخم في المملكة بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الغذائية والإيجارات وارتفاع تكاليف المرافق.

ووفقاً لمركز قطر المالي، استمر القطاع غير النفطي في قطر في نموه خلال سبتمبر، ولكن بوتيرة أبطأ من أغسطس. وارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 6.03% على أساس سنوي في سبتمبر مدفوعاً بتزايد الطلب المرتبط بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

