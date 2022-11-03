مال وأعمال

اختتم «المركز» تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، حيث سجلت أسعاره ارتفاعاً حاداً بنسبة 7.8 % في أكتوبر 2022، لتصل المكاسب منذ بداية العام إلى 21.9 %. وارتفعت أسعار النفط نتيجة لقرار أوبك بلس بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً، وهو أكبر خفض لها منذ عام 2020. ووفقاً لوزير الطاقة السعودي، تم اتخاذ القرار رداً على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وخفضت أوبك بلس ووكالة الطاقة الدولية الطلب على النفط لبقية عامي 2022 و2023 بسبب ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي وقيود الإغلاق في الصين. وتراجعت أسعار الذهب في أكتوبر، حيث هبطت 1.6 % إلى 1633.12 دولاراً / للأونصة بسبب استمرار التضخم وتراجع الدولار.

