الخميس Al wanees

دعا رئيس نادي المستشارين الدكتور جاسم الفهد إلي ضرورة توجه الحكومة لتحريك قطار الخصخصة في القطاعات الحيوية ومنها الخدمات والصحة والتعليم والرياضة نظرا لأن العالم حاليا بدأ يتنافس في المشاريع خاصة مع ما نشهده من تكنولوجيا متطورة ومتسارعة في ظل العالم الرقمي مما يتطلب مواكبة هذا التقدم الكبير وإلا سنتأخر اقتصاديا وتنموياً حيث تتسابق الدول الناشئة لفتح المجال للقطاع الخاص وشركاته ومؤسساته لتوفير الفرص الوظيفية وفق قرارات متناغمة مع الطموحات والتطلعات.

وأوضح الفهد ان الخصخصة للقطاعات الحيوية تهدف إلى توفير أكثر من مقدم للخدمة مما يسهم في خلق الآلاف من الوظائف للشباب الكويتي مع توفير الخدمة السريعة والجودة نظراً لوجود منافسين وليس محتكر واحد.

واضاف الفهد لـ النهار انه لا يزال هنالك العديد من التحديات امام الخصخصة لكننا يجب أن نعلم أن النقلة النوعية التي أحدثها دخول القطاع الخاص في قطاع الاتصالات، والتطوير العقاري للمجمعات السكنية والتجارية إنما يدفعنا إلى بحث خصخصة القطاع الصحي وهناك دول تقدمت بهذه التجربة ومنها أستراليا، وألمانيا، وفرنسا، ففي أستراليا أكثر من 90 % من مراكز الرعاية الصحية الأولية تتبع للقطاع الخاص، بينما يتبع حوالي 67 % من المستشفيات إلى القطاع الحكومي.

وتابع انه في ألمانيا: تقريباً جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية تتبع للقطاع الخاص، بينما يتبع حوالي 50 % من المستشفيات إلى القطاع الحكومي أما في فرنسا: أيضا يتبع تقريبا جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية للقطاع الخاص، بينما يتبع حوالي 67 % من المستشفيات إلى القطاع الحكومي ومن خلال ما سبق فإن «خصخصة» القطاع الصحي متقدمة في الدول السابقة، وجميعها لديها أنظمة صحية ذات جودة عالية تفوق جودة القطاع الصحي الموجود لدينا بمراحل! بمعنى آخر: لم تؤثر الخصخصة سلبا على النظم الصحية في تلك الدول بل بالعكس، كان أثرها إيجابيا.

وأشار الفهد إلى الدور الفعال والمهم الذي يلعبه القطاع الخاص في اقتصاد وتنمية أي دولة سواء في القطاع الصحي (أستراليا، فرنسا، وألمانيا) أو قطاعات أخرى كقطاع الاتصالات والتطوير العقاري لما يتوفر من جودة أداء القطاع الصحي فضلا عن تحسين المخرجات من الأمور المهمة التي تشغل أذهان صانعي القرار في القطاع الصحي الكويتي ومما لا شك فيه أن القطاع الخاص سيساعد في تحسين الجودة، إذا توفرت أنظمة وقوانين مشجعة.

وأفاد ان ارتفاع التكاليف للقطاع الصحي وتحمل الدولة أعباء ضخمة ومع ذلك ترسل الحالات الصعبة للعلاج بالخارج وهي تكاليف أيضا على الدولة وهنا نقول خصخصة القطاع الصحي ضرورة مع دعم الدولة المستمر لتقديم جودة وخدمة مميزة كسائر دول العالم وهنا ينسحب على تطوير القطاع الصحي القطاع التعليمي لتوفير مخرجات تناسب سوق العمل ومتطلبات الخصخصة وجودة تقديم الخدمات.

وقال الفهد إن قيمة الإنفاق على الصحة من التحديات التي تواجه جميع دول العالم «سواء كانت غنية أو فقيرة». وإذا ما نظرنا إلى النمو المتوقع في عدد السكان ونسبة الأمراض المزمنة وغير المزمنة ، سنوقن أن الدولة «مع كونها دولة غنية ولله الحمد) لن تتمكن من الاستمرار في ضخ المليارات على القطاع الصحي في السنوات والعقود القادمة بنفس حجم الميزانية الحالية. لذا إذا أردنا وجب التنويه والحذر لضمان «الاستمرارية» في القطاع الصحي.

والمح إلى ان تحفيز القطاع الخاص المسؤول «المحلي والعالمي» للدخول في القطاع الصحي المحلي، وخروج القطاع الحكومي تدريجياً من تقديم الخدمة الصحية واستبدال ذلك في المقابل بالتركيز على القوانين والأنظمة التي تضمن نجاح منظومة القطاع الصحي كاملة! بمعنى آخر، يجب أن ندفع نحو المزيد من «الخصخصة» في القطاع الصحي! ولتفادي حدوث أي عواقب سلبية من «الخصخصة»، يجب توفر شرطين رئيسيين:

الأول: وجود القطاع الخاص «المسؤول» الذي وإن أراد الكسب المشروع، فلن يرضى بأن يكون ذلك على حساب الوطن والمواطن.

الثاني: وجود أنظمة وقوانين قوية تضمن الجودة ومراقبة الأداء وإثابة المحسن ومعاقبة المسيء. على أن يقوم كل بدوره لضمان نجاح الخصخصة في القطاع الصحي. او التعليمي أو الخدمي بشكل عام

وتابع الفهد إن الخصخصة أصبحت ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وموازنة الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا أنها لن تتم «من دون دور حكومي رئيسي وفعال وقادر بقوة على ضبط إجراءات التخصيص، ومراقبته ودراسة كل خطوة بعناية تامة، للوصول إلى الفائدة المرجوة، وتحقيق مردود مالي للدولة ينعكس إيجابا على دعم خزينة الدولة، ويوفر موارد جديدة في التوجهات لتعدد موارد الدخل».

واكد على ضرورة تطبيق الخصخصة المثمرة وليس التنفيعية وفق برامج خصخصة تعود بالنفع على المواطنين والمنظومة الاقتصادية، وتحقق في الوقت نفسه الإصلاح الاقتصادي، وتسهم في تنويع مصادر الدخل بما يهدف إلي تحقيق الربح على الميزانية العامة وليس العكس.

واستطرد قائلاً عندما تحدث وزير التجارة السابق عن الخصخصة كان يتحدث عن النمط العالمي الذي يطبق في جميع الاصعدة، ولكن غاب عنه ان الحكومة ومنذ قرن لا تستطيع التنازل عن دور الهيمنة الحكومية على جميع قطاعات الدولة بسبب الرغبة في السيطرة على القرار الذي يتحكم في الموارد والمقومات.

