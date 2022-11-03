الخميس Al wanees

أعلنت زين عن شراكتها الاستراتيجية مع ?و VO أوّل منصّة مُتكاملة للشباب في الكويت، والتي تهدف إلى احتضان مهارات الشباب والتوسّع في المُبادرات التي تعنى بتطويرهم نحو آفاق ومستويات جديدة من خلال قائمة من المشاريع والبرامج التي طوّرتها ونفّذتها مؤسسة «?و» غير الربحية.

وجاء الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في مركز ?و للإبداع بمنطقة العارضية، والذي شهد حضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح، ومدير العلاقات العامة في ?و أحمد السويلم.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية بين زين و?و تقديم سلسلة من المشاريع والبرامج المبنية على المهارات، والتي تم تصميمها بشكلٍ خاص لاحتضان وتنمية الشباب الكويتي في عدة مجالات حيوية، مثل الرياضة والترفيه والألعاب الإلكترونية والبرامج الأكاديمية، وتشمل الشراكة حالياً خمسة مشاريع هي «دوري الفرجان»، وبرنامج Athletes Life، وورشة «ألوان يعرب»، وبرنامج «دوس Extreme Sports» ودورات VO i.

وخلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الصحافي، قال مدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح: « سعداء اليوم بالإعلان عن تعاوننا مع الزملاء في منصّة ?و للتوسّع في منظومة شراكاتنا الاستراتيجية مع مُختلف الجهات الإبداعية والمؤسسات المُجتمعية في البلاد التي تهدف بشكلٍ رئيسي إلى تنمية وصقل مهارات الشباب الكويتي».

وأضاف المصيبيح: «تسعى زين من خلال دعمها لهذه المنصّة الفريدة من نوعها إلى توفير البيئة المناسبة للشباب لاحتضان طاقاتهم ومواهبهم في المجالات الأقرب إليهم، خاصةً تلك التي تُشبع شغفهم وطموحاتهم، هذا بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لتأهيلهم إلى سوق العمل وتحفيز الإبداع في نفوسهم، وذلك لقناعتنا الشديدة بأهمية الدور الذي يلعبه جيل الشباب في بناء المستقبل والنهوض بالاقتصاد الوطني».

واختتم المصيبيح قائلاً: «لدى زين استراتيجية مُتكاملة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وهي ترتكز على المُشاركة الفعّالة في العديد من القطاعات الأكثر حيويةً في المُجتمع، لعل في مُقدّمتها قطاع الشباب ودعم الابتكار، حيث نحرص على تقديم الدعم لكل جهة تتبنّى الشباب وتعمل على تطوير خبراتهم وكفاءاتهم بما يؤهلهم للإسهام في تعزيز المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد».

وتعليقًا على الشراكة، قالت ريهام العيار الرئيس التنفيذي لمنصّة ?و: «إنّ هذه الشراكة ستشكل نقلة نوعية ومهمة للشباب الكويتي في ضوء الأهداف الكامنة وراء جهودنا المشتركة، فمن خلال العمل بشكل وثيق مع زين، ستوفر منصة ?و برامج موجهة من شأنها مساعدة الشباب الكويتي ليس فقط لإطلاق العنان لمواهبهم الحالية، ولكن لتطويرها والعمل على تحسين موقع البلاد الاقتصادي في العديد من المجالات».

وأضافت العيار: «هناك العديد من المبادرات والمشاريع بين مختلف القطاعات لدعم وتمكين الشباب في الكويت، ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد، ونتطلع إلى شراكات مماثلة مع الشركات المسؤولة مثل زين وغيرها».

واختتمت العيار بقولها: « نؤمن بالجهود المشتركة والتعاون ما بين المؤسسات، لا سيما مع القطاع الخاص والشركات المسؤولة التي تستثمر في الشباب، فإن تمهيد الطريق للشباب الكويتي لمستقبل مشرق ومنتج سيبدأ من استثمار استراتيجي من قبل القطاع الخاص فيهم، وجهود زين وتعاونها مع الجهات التي ترعى الشباب يعكس نهجنا المماثل تجاه الاستفادة من ثروة الكويت والمواهب الخفية لشبابها لتنويع اقتصاد البلاد، ووضع الكويت على الخريطة الاقتصادية العالمية».

وقال مدير العلاقات العامة في منصّة ?و أحمد السويلم: « تستثمر زين بشكل استراتيجي في الشباب وتتشارك ومنصة ?و الرؤية والقيم نفسها، ونحن فخورون بشراكتنا مع هذه الشركة المسؤولة عن دعم الشباب لكي نعمل على إبراز مواهب وطاقات شبابنا».

وتشمل الشراكة الاستراتيجية بين زين و?و النسخة الثالثة من «دوري الفرجان» لكرة قدم الهواة، والذي يجمع أكثر من 200 لاعب عبر 16 فريقاً في مركز حسن أبل الرياضي بمنطقة الدسمة، حيث يهدف لدعم فئة الرياضيين الهواة وتهيئة بيئة ذات أجواء مُنظّمة واحترافية لهم مع تشجيع المواهب المحليّة على إبراز طاقاتهم الرياضية.

كما تشمل الشراكة برنامج Athletes Life (حياة الرياضيين) من تقديم الإعلامي عبدالعزيز المطوع، والذي يلتقي بالعديد من الرياضيين الكويتيين ويُسلّط الضوء على تميزهم وإنجازاتهم الرياضية، ويتابع رحلتهم نحو نمط حياة رياضي أكثر صحة، ويُشارك المشاهدين والمتابعين أفضل تجارب التغذية السليمة واللياقة البدنية وأسرار التألق والتميز في الرياضات المختلفة.

وتقدّم الشراكة أيضاً الموسم الثاني من البرنامج التدريبي المتميز «ألوان يعرب» من تقديم المخرج الكويتي يعرب بورحمة، والذي يأخذ المشاركين في تجربة ميدانية متميزة في عالم الإخراج والإنتاج التلفزيوني والسينمائي، بالإضافة إلى تنمية المهارات الفنية المختلفة مثل التمثيل والغناء والعزف والكتابة وغيرها.

وتُقدّم الشراكة بين زين و?و برنامجاً مميزاً بعنوان « دوس Extreme Sports « الذي يُسلّط الضوء على الطاقات الشبابية الكويتية في مجال الرياضات العنيفة، وذلك بهدف تشجيع الشباب على السعي وراء أحلامهم وطموحاتهم الرياضية مهما كانت، بالإضافة إلى التركيز على الطاقات الشبابية النسائية في هذا المجال الذي غالباً ما يكون حكراً على الرجال.

