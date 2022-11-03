الخميس Al wanees

أشاد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف د.عيسى الأنصاري بالمستوى الفني الذي شهدته فعاليات مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ22 والذي أقيم في الفترة من 20 – 29 أكتوبر الماضي.

وأضاف د. الانصاري «لقد كان للدعم الكبير من قبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري الأثر الكبير في تحقيق أسباب النجاح لهذا المهرجان الذي عاد بحيويته المعهودة، مشيداً بالجهد المبذول من قبل اللجنة العليا للمهرجان و لجنة تقييم العروض التي رشحت لمهرجان المسرح والذي أثمر هذه النتائج المرضية، مثنيا على جهود موظفي إدارة المسرح في المجلس من خلال متابعتهم كافة احتياجات الفرق المسرحية المشاركة وشركات ومؤسسات الإنتاج المسرحي، مثمناً الدور الذي لعبته لجنة التحكيم بكل مهنية وحيادية مما ساهم في إنجاح المهرجان».

وزاد د. الأنصاري «نعمل دائماً لأن يكون هذا المهرجان فرصة لدفع العمل المسرحي إلى الأمام من خلال اختيار أفضل العروض والنصوص المسرحية، وتحقيق المنافسة الشريفة بين الفرق المسرحية ودعم الطاقات الشبابية المتخصصة في أعمال المسرح المختلفة سواء في كتابة النصوص أو الإخراج أو التمثيل أو الديكور أو الإضاءة وغيرها من المجالات مشيداً بما صاحب المهرجان من عقد للندوات الفكرية التي تطرح مستجدات الحياة المسرحية في الكويت والوطن العربي».

في الختام وجه د. الأنصاري الشكر والتقدير لجميع الفرق المسرحية والممثلين والمخرجين الذين فازوا بجوائز المهرجان والمحاضرين والمعقبين لكل الندوات التي أقيمت خلال المهرجان والجهات والشركات التي ساهمت مع المجلس بتقديم الجوائز للفائزين والإعلاميين الذين بذلوا جهداً مشكوراً من أجل نقل أحداث المهرجان بشكل متواصل وموضوعي ليكون في متناول الجمهور الكريم».

