الخميس Al wanees

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان «البحر الاحمر السينمائي الدولي» في دورته الثانية 2022 عن اختيار فيلم «شيابني هني» لتمثيل الكويت والمملكة العربية السعودية في المسابقة الرسمية للمهرجان الذى ستنطلق اعماله في الفترة من 1- 10 ديسمبر المقبل.

ومن جانبه عبر المخرج الكويتي زياد الحسيني عن سعادته الغامرة لاختيار احدث اعماله للمشاركة في مهرجان البحر الاحمر السينمائي والذى وصفه بانه المهرجان السينمائي الاهم اليوم في الشرق الاوسط والملتقي السينمائي الذى يقام بمواصفات دولية عالية المستوى على صعيد الاعداد والتنظيم والاختيارات السينمائية العالية الجودة.

وقال المخرج الكويتي زياد الحسيني بان فيلم «شيابني هني» إنتاج مشترك بين السعودية والكويت و يروي الفيلم قصة صديقي الطفولة اللذين يعثران فجأةً على مخبأ للبنادق المسروقة؛ يستشرفان فيه فرصةً لثراءٍ عظيم جنبًا إلى تجارتهم بالكحول. مما يشركهم في رحلة برّية غامرة ضمن عالم غامض أبطاله التجّار والإرهابيون، جنبًا إلى المرتزقة وأفراد العصابات والأسلحة. ضمن إطارٍ يستلهم تاريخ الكويت المُعاصر الذي تنصهر فيه الشعوب والثقافات المتباينة، وعبر قصّة سالم؛ الذي يمثّل المواطن الكويتي الوفيّ وحسن الطويّة، والباحث عن الإثارة بين ركام الرتابة والملل؛ والساعي وراء بلوغ أقصى إمكانيّاته..

وقال الحسيني متابعا ان الفيلم يأتى حصيلة خمسة اعوام من العمل المتواصل والكتابة والتصوير بين الكويت والولايات المتحدة الاميركية والمكسيك وايضا العمليات الفنية التى تمت بين الكويت واميركا وفرنسا..

وحري بالذكر ان فيلم «شيابني هني» من بطولة النجم الاميركي الايقونة رون بيرلمان بالاضافة الى النجوم حمد العماني ويعقوب عبدالله وفيصل العميري وروان المهدي وبودي نادري وخالد ميامي بالاضافة الى الفنان جاسم النبهان وعدد اخر من النجوم.

