الخميس Al wanees

انطلقت صباح أمس الاربعاء 2 نوفمبر في الكويت اعمال الاجتماع السادس لمسؤولي التدريب الاعلامي بدول مجلس التعاون الخليج العربي الذي ينظمه جهاز اذاعة وتلفزيون الخليج. بمشاركة وفود تمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست بالاضافة لوفد يمثل الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومؤسسة الانتاج البرامجي المشترك. هذا وقد استهل الاجتماع بالاطلاع على تقرير جهاز اذاعة وتلفزيون الخليج بشأن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس لمسؤولي التدريب الاعلامي. وتقرير جهاز اذاعة وتلفزيون الخليج بشأن الندوات وورش العمل التى نفذت خلال مهرجان الخليج الخامس عشر بمملكة البحرين 2022. كما ناقش المجتمعون مذكرة وزارة الاعلام بسلطنة عمان بشأن اقتراح الدورات التدريبية ومذكرة الامانة العامة لمجلس التعاون بشأن اقتراح الدورات التدريبية. هذا وقد شارك في الاجتماعات كل من احمد بن محمد الشامسي (دولة الامارات العربية المتحدة) وفهد الشملان (مملكة البحرين) ومحمد بن صالح الهذال وفواز بن عبدالله الهزاع (المملكة العربية السعودية) وواسيا بنت يوسف البلوشية (سلطنة عمان) ومريم محمد سويلم وفاطمة عبدالحميد العمادي (دولة قطر) ومنى ابراهيم المحارب ومنى بنت يوسف الشرع (دولة الكويت) وعبدالرحمن بن راشد بوحجي مدير عام الادارة العامة للاعلام والتواصل الاجتماعي في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. فيما مثل مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك وفد برئاسة المدير العام شفيق السيد عمر وعضوية مدير العلاقات العامة والشراكات عبدالله عادل الطراروه. فيما مثل جهاز اذاعة وتلفزيون الخليج وفد برئاسة مدير عام الجهاز مجري بن مبارك القحطاني وعضوية مشرف التدريب منصور على القرني واخصائية التدريب امجاد محمد المزيد. هذا وقد انعقد الاجتماع في فندق الريجنسي.

