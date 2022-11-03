الخميس Al wanees

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توفر أكثر من 70 ألف ليلة فندقية إضافية لضيوف قطر خلال بطولة كأس العالم «قطر 2022»، التي تنطلق منافساتها في 20 أكتوبر الحالي.

وبإمكان المشجعين حجز الغرف، التي تبدأ أسعارها من 120 دولاراً أمريكياً في الليلة الواحدة للفرد في غرفة مزدوجة، من خلال بوابة وكالة قطر لأماكن الإقامة. وتتنوع فئات الفنادق المخصصة لخدمة زوار البطولة من نجمة واحدة إلى خمسة نجوم، وتشمل سلاسل فنادق عالمية وأخرى محلية.

وتدعو اللجنة العليا المشجعين لمتابعة منصة وكالة قطر لأماكن الإقامة بشكل منتظم، حيث سيجري إتاحة مزيد من الفنادق وآلاف الغرف الإضافية قبل انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

يشار إلى أن باقة متنوعة من خيارات الإقامة متوفرة الآن على البوابة الرسمية لحجز أماكن الإقامة، تشمل إلى جانب الغرف الفندقية، الشقق والفلل وقرى المشجعين، والتي تضم الكثير من الخيارات الترفيهية، إلى جانب الفنادق العائمة، والمراكب التقليدية، وبيوت العطلات.

ولتفعيل طلب بطاقة هيّا بشكل تلقائي؛ يتعيّن على حاملي التذاكر حجز أماكن إقامتهم من خلال بوابة وكالة قطر لأماكن الإقامة.

من جانب آخر أعلن منظمو البطولة أن مبيعات التذاكر قاربت حاجز الثلاثة ملايين تذكرة لحضور مباريات النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط، والتي سيشهد استاد البيت أولى مبارياتها في 20 نوفمبر المقبل، بين منتخبي قطر والإكوادور.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في الدوحة؛ أشار منظمو المونديال إلى توفير 30 ألف غرفة إضافية لزوار قطر خلال البطولة المرتقبة، وتتوفر المجموعة الأوسع من خيارات الإقامة على بوابة قطر لأماكن الإقامة، وبأسعار تبدأ من 80 دولاراً لليلة الواحدة للفرد في غرفة مزدوجة، وتشمل الفنادق والشقق وقرى المشجعين وغيرها.وأكد المهندس ياسر الجمال، المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن قطر على جاهزية تامة لاستضافة نسخة فريدة من البطولة العالمية، بعد أكثر من عشرة أعوام من العمل الجاد، والتعاون الوثيق مع الشركاء في أنحاء البلاد. وأضاف: «تمتاز بطولة كأس العالم 2022 بتقارب المسافات، حيث تقع منشآت ومرافق البطولة ضمن نطاق جغرافي محدود، ما يتيح للمشجعين واللاعبين البقاء دائماً في موقع الحدث، وعلى مقربة من الاستادات المونديالية والأماكن التي ستشهد الأنشطة الترفيهية. ونتطلع إلى استضافة بطولة استثنائية تبقى خالدة في ذاكرة المشجعين من أنحاء العالم».

من جانبه، قال السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي للبطولة أن قطر على أتم الاستعداد لاستضافة مهرجان عالمي يحتفل بالبطولة الأهم في عالم كرة القدم، وقال: «نتطلع إلى الترحيب بالمشجعين من أنحاء العالم مع فعاليات تحتفي بكرم الضيافة العربية، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه، علاوة على أوقات لا مثيل لها مع منافسات البطولة العالمية. لا شك أن العالم سيشهد نسخة فريدة من المونديال ستترك أثراً إيجابياً دائماً على قطر والمنطقة بأكملها».

وقال كولين سميث المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): «تضمن الطبيعة متقاربة المسافات في قطر تشغيل أكثر من 168 موقعاً رسمياً خلال البطولة المرتقبة، وتقع جميعها ضمن مساحة محدودة، ويحمل كل من هذه المواقع أهمية خاصة للاستضافة الناجحة للمونديال. وإلى جانب نجاحنا في اختبار جاهزية استادات المونديال الثمانية؛ بدأنا في تشغيل مراكز المتطوعين وإصدار التصاريح، ومن المقرر افتتاح مركز بيع تذاكر المباريات غداً في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، على أن يلي ذلك مركز البث الدولي، والمركز الإعلامي الرئيسي».

وأضاف سميث: «لا يسعني إلا أن أؤكد مجدداً ثقة الفيفا في قطر، وتقديرنا الكبير للجهود الهائلة التي بذلتها الدولة على طريق الإعداد لاستضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم بعد نحو شهر من الآن.»

وشهد المؤتمر الصحافي الإعلان عن باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية التي ستقام في أنحاء البلاد ترحيباً بالزوار خلال البطولة، ومن بينها مهرجان الفيفا للمشجعين، الذي سيتاح بالمجان ويستقبل أكثر من 40 ألف مشجع يومياً خلال فترة البطولة، كما سيضم شاشات عملاقة تعرض البث المباشر لمباريات المونديال.

ومن المقرر أن يستضيف موقع المهرجان في حديقة البدع بالدوحة مجموعة من الفنانين العالميين، كما سيتضمن الكثير من الأنشطة المرتبطة بكرة القدم، كما يتيح للجمهور مجموعة واسعة من خيارات الأطعمة والمشروبات المحلية والعالمية.

وإلى جانب الفعاليات الترفيهية التي يستضيفها كورنيش الدوحة بطول 6 كيلومترات من حديقة فندق الشيراتون إلى متحف الفن الإسلامي؛ ستشهد منطقة الكورنيش عروضاً فنية متجولة، إضافة إلى تخصيص متاجر ومحلات لبيع مختلف أصناف الأطعمة والمشروبات، هذا إلى جانب أنشطة أخرى تشمل عروضاً يومية ضمن برنامج «أهلا بكم في قطر»، حيث سيستمتع الحضور بباقة من العروض المائية والألعاب النارية، والتي يتخللها أغاني من الألبوم الرسمي لكأس العالم قطر 2022، ومعزوفات للملحن القطري وائل بن علي، ومقطوعات موسيقية لأوركسترا قطر الفلهارمونية.

وسيتمكن المشجعون من الاستمتاع بالألعاب والأنشطة المتنوعة في جزيرة المها بمدينة لوسيل، وكذلك نادي 974 الشاطئي في راس بو عبود، ومنطقة المشجعين هيّا في ممشى لوسيل الجنوبي، ومهرجان شاطئ قطيفان، فضلا عن الحفلات الموسيقية المقررة ضمن مهرجاني أركاديا الموسيقي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 15 ألف شخص، وميدل بيست – أرافيا الذي يتسع لأكثر من 5 آلاف شخص، كما سيحظى المشجعون الذين يحضرون مباريات المونديال بفرصة الاستمتاع بالعروض الثقافية والفنية والترفيهية في محيط كل استاد، مع أكثر من 6 آلاف عرض في 21 موقعاً.

