عربيات ودوليات

أعلن الزعماء العرب دعمهم لدولة قطر في استضافة كأس العالم 2022، رافضين «حملات التشويه والتشكيك المغرضة» التي تتعرض لها قطر قبل أسابيع من انطلاق المونديال. وجاء في البيان الختامي للقمة العربية التي أنهت أعمالها الأربعاء في الجزائر «نعلن مساندتنا لدولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022». وأضاف «نؤكد ثقتنا التامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية، ورفضنا لحملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها». وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 32 منتخبا.

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت سابق إن قطر تعرّضت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وإنها تعاملت مع الأمر في البداية بحسن نية، بل رأت «أن بعض النقد إيجابي ومفيد».

الى ذلك أكّد البيان الختامي للقمة العربية على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها.

وشدد إعلان الجزائر على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها. كما دعا إلى العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، وشدد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقد أعلن وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان استضافة بلاده القمة العربية المقبلة.

وفي كلمته في ختام القمة، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن قمة الجزائر شكّلت محطة مهمة لتعزيز التضامن العربي، مشددا على «دعم قطر الشقيقة التي تتأهب لاستضافة كأس العالم».

ودعا «إعلان الجزائر» الى العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده. كما اكد رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأعرب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية. كما اكد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي. وشدد على قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

