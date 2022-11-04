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المنامة- الوكالات: بدأ البابا فرنسيس امس زيارة تستمر أربعة أيام الى المنامة هي الأولى له إلى البحرين، والتقى البابا بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير، حيث ألقى كلمته الأولى أمام السلطات وممثلين عن السلك الدبلوماسي.

وأقامت البحرين علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان في العام 2000 ويقطنها نحو 80 ألف مسيحي كاثوليكي، وفق الفاتيكان، يتحدرون بشكل رئيسي من جنوب شرق آسيا وافريقيا والشرق الأوسط ومن دول غربية. وهذه الزيارة الـ39 للبابا الى الخارج منذ انتخابه، والثانية الى منطقة الخليج، بعد زيارة تاريخية الى الإمارات عام 2019. وسيتصدّر الحوار بين الأديان، الذي يدافع عنه بشراسة، مضمون لقاءاته في البحرين.

وتأتي زيارة البابا في إطار ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» الذي افتتح أعماله صباح امس.

ويلقي البابا الجمعة كلمة أمام أعضاء «مجلس حكماء المسلمين» في جامع قصر الصخير. ويلتقي كذلك شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب الذي وقع معه في أبوظبي وثيقة تاريخية حول الأخوة الإنسانية. وتؤكد البحرين أن منتدى الأديان الذي تستضيفه خلال زيارة البابا يهدف إلى «تعزيز قيم السلام والتسامح»، بما في ذلك الحوار لتعزيز التعايش.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين الشيخ عبد اللطيف المحمود لوكالة الصحافة الفرنسية في المنامة «التقاء هاتين القامتين الدينيتين للمسلمين والمسيحيين، اعتقد أنه شرف للبحرين» وأضاف «نرحّب بزيارة قداسة البابا الى البحرين ونرى فيها وسيلة من وسائل نشر المحبة بين الناس ونشر التعارف بينهم».

وفي تغريدة الأربعاء، قال البابا «أغادر (الخميس) في رحلة رسولية إلى مملكة البحرين، رحلة تحت لواء الحوار. سأشارك في منتدى يركز على حاجة لا مفر منها للشرق والغرب من أجل التقارب بينهما لخير التعايش الإنساني».

وقال الأسقف بول هيندر، الذي عمل في المنطقة منذ ما يقرب من عقدين وهو نائب الفاتيكان الرسولي لجنوب شبه الجزيرة العربية «البابا يمضي قدما بمنطق معين لفتح مسارات جديدة للحقائق المختلفة للعالم الإسلامي».

وتضم البحرين أول كنيسة كاثوليكية يتم بناؤها في منطقة الخليج في العصر الحديث، والتي افتتحت عام 1939، بالإضافة إلى كاتدرائية سيدة العرب، أكبر كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية.

ومنذ انتخابه عام 2013، زار البابا فرنسيس الأرجنتيني الجنسية، أكثر من عشرة دول ذات غالبية مسلمة، بينها الأردن وتركيا والبوسنة والهرسك ومصر وبنغلاديش والمغرب والعراق.

ويعاني البابا الذي يبلغ 85 عاماً من آلام في الركبة، تعيق حركته. وقال في منتصف سبتمبر إنها لم تشف بعد لكنه رغم ذلك يواصل رحلاته الخارجية التي بلغ عددها أربع في العام 2022.

