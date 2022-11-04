عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: تسارعت الاستعدادات على طول الشارع المؤدي الى كاتدرائية سيدة العرب، الكنيسة الأكبر في شبه الجزيرة العربية التي تم افتتاحها نهاية عام 2021 ورفعت أعلام الفاتيكان والبحرين. وزيّنت جدران الكنيسة وباحتها صور ضخمة للبابا فرنسيس مرفقة بشعار الزيارة «على الأرض السلام للناس الذين بهم المسرّة». وفي استاد البحرين الوطني حيث يترأس الحبر الأعظم قداساً صباح السبت، يتوقع أن يحضر نحو 28 ألف مؤمن مسيحي من المقيمين في قطر والدول الخليجية المجاورة.

وفي كنيسة القلب المقدّس الكنيسة الأقدم في المنامة وحيث يلتقي البابا الكهنة العاملين في البحرين قبيل مغادرته الأحد قال كاهن الرعية كزافيه ماريان داسوزا «بعد كوفيد-19، إنه لفرح أن تعود هذه العائلة» الى الكنيسة، مضيفاً «سيمنحنا بالتأكيد بركته». وبعد مشاركتها في قداس أقيم في الكنيسة عشية وصول البابا قالت شينكي وهي عاملة فليبينية «بالتاكيد نحن سعداء لرؤيته»، مضيفة «ستكون لحظة لا تنسى». ويأمل العامل الهندي جايسن دا سوزا أن تحمل زيارة البابا السلام الى المنطقة.وقال «أعتقد أن الجميع يريدون أمراً واحداً، أن يفكر البابا في المنطقة.. وفي المصاعب التي يواجهها الناس هنا، وأن يصلي للسلام في المنطقة». وأضاف «لدينا الكثير من القضايا الجارية وأعتقد أن التفكر الرئيسي بشأنها يكون عبر جمع الناس معاً».

