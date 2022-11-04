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بغداد- الوكالات: فيما تتواصل التحقيقات بشأن ما سمي بـ«سرقة القرن»، أعلنت السلطات العراقية، القبض على «أكبر شبكة تهريب للنفط الخام في البصرة»، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن جهاز الأمن الوطني.

وكشف بيان جهاز الأمن الوطني أن شبكة التهريب التي يقودها «أحد التجار»، ضمت «ضباطا برتب عالية وموظفين كبارا»، اعتقلوا بموجب مذكرات قبض صادرة عن القضاء.

وقامت شبكة التهريب في «إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط الخام بحقل الزبير النفطي» حيث كانت تهرب بحدود «5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر يوميا»، وبما يصل إلى «75 مليون لتر شهريا».

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد كشف في تغريدة عبر حسابه في تويتر أنه تم «تنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين».

وأشار إلى أن «مفارز جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، تمكنت من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة».

ويجري القضاء العراقي تحقيقات مع متهمين بسرقة ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار من أموال هيئة الضرائب العامة، والتي أصبحت تعرف باسم «سرقة القرن».

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي العراقي، د. عبد الرحمن المشهداني، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بدأ عمله بالسقف الأعلى للمطالب الشعبية المتعلقة باسترداد الأموال المهربة ومكافحة الفساد، وهو سقف عالٍ جدا.

وأضاف في حديثه لـوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس: «في اعتقادي أن المهمة الأساسية للسوداني في تلك المرحلة ليس استرداد الأموال أو اعتقال هؤلاء الأشخاص المتورطين، إنما المهم الآن هو وقف مسلسل الفساد والذي أطلق عليه جائحة الفساد في العراق والذي يمثل الخطوة الأولى، وهذا الأمر يتطلب مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية».

وتابع المشهداني، إن «رئيس الوزراء ألزم الوزراء بأن يكون مديرو مكاتبهم من داخل وزاراتهم ولا تأتي بهم الكتل السياسية من الخارج، لأن مشكلتنا أن المحرك الأساسي للفساد في العراق يتمثل في مديري مكاتب الوزراء، ثم بعد ذلك نحتاج إلى تحريك القضايا باتجاه الحلقات الوسطى، أي لا يبدأ بالأشخاص شاغلي المناصب العليا، رغم أننا نعلم جيدا أن هؤلاء هم من يشرفون على عمليات الفساد، لكن عندما نقوم بضرب الحلقات الوسطى بالتحقيق، هنا تأتي الكثير من الأسماء والشخصيات والتي من الممكن أن تكون متورطة في إدارة شبكات الفساد».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خطوة السوداني باتجاه أوكار الفساد، في اعتقادي أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها محفوفة بالعديد من المخاطر، على رأسها أنهم يطلقون على حكومته بأنها حكومة عام واحد، يتم بعدها إجراء انتخابات مبكرة، وأرى أن السوداني قد لا يستطيع عمل ذلك خلال العام وتظل الحكومة لأمدها الزمني والمتبقي من عمر البرلمان وهو 3 سنوات، حيث تتشكل الحكومة من داخل البرلمان وتنتهي بانتهاء البرلمان، ولو بقيت الحكومة لثلاث سنوات فإن المدة المتبقية غير كافية لفتح هذا الملف البالغ الصعوبة، وفي الظروف الطبيعية يحتاج فتح ملف الفساد ومعالجته إلى من 4-5 سنوات، حيث أن الأموال المهربة بالخارج غالبيتها كانت نتاج عمل غير مشروع.

