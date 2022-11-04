عربيات ودوليات

أصدرت الحكومة المصرية بيانا، امس تعليقا على ما تردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع الكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حالات اصابة بوباء «الكوليرا» في عدد من المحافظات. ونقل البيان عن وزارة الصحة والسكان نفيها لتلك الانباء والتأكيد انه لا صحة لظهور حالات اصابة بالكوليرا في اي من محافظات الجمهورية. وشددت الوزارة على ان مصر خالية تماما من «الكوليرا» وانه لم يتم رصد اي حالات مصابة بالوباء، مشيرة الى «امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للامراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لاي اوبئة او امراض قد تتسرب داخل البلاد». ولفتت الى تطبيق جميع التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من تلك الدول من قبل ادارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد. يشار الى ان بلدانا عربية رصدت اخيرا عددا من حالات الاصابة بالكوليرا بينها لبنان وسورية والعراق.