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إسلام أباد - الوكالات: أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، خلال إطلاق نار استهدف أنصاره بينما كانوا يتوجهون إلى العاصمة إسلام آباد، فيما قُتل المسلح المشتبه في إقدامه على إطلاق النار.

وأصيب عمران خان بينما كان يشارك في مسيرة ضخمة لأجل انتقاد سياسة الحكومة الحالية في باكستان، مما أدى إلى حالة من الفوضى بين الجموع. وذكرت مصادر محلية أن عمران خان، أصيب في منطقة غوجران والا، فيما وردت تقارير غير مؤكدة عن إصابته في الرجل اليسرى، لكن وضعه وُصف بـ«الآمن».

وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء السابق إن «حالة عمران خان مستقرة»، مضيفا أن «هذه كانت محاولة لاغتياله»، وأكد مقتل مشتبه به في الهجوم. وتابع: «اعتقلت الشرطة رجلا آخر»، ولكنه لم يحدد كيف قتل المهاجم المفترض.

وجرى نقل رئيس الوزراء السابق البالغ 70 عاما، بشكل سريع إلى مدينة لاهور من أجل تلقي العلاج، وسط حالة من الهلع في المكان. وأصيب أعضاء آخرون من حزب «الإنصاف» خلال إطلاق النار على عمران خان، الذي كان قد غادر منصبه وسط توتر سياسي كبير.

وكان عمران في مسيرة حاشدة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، فيما أكدت وكالة الصحافة الفرنسية مقتل الشخص الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الباكستاني السابق. وبحسب الوكالة، فإنه ليست ثمة معلومات عن طريقة قتل المهاجم، فيما تحدث مصدر مقرب من عمران خان، عن تمكن الشرطة من توقيف مشتبه فيه آخر.

وفي ردود الفعل سارع رئيس الوزراء الباكستاني، شهبار شريف، إلى إدانة محاولة اغتيال عمران خان، في مدينة وزير آباد بمنطقة البنجاب. ووجه رئيس وزراء باكستان أمره لوزير الداخلية في الحكومة بالتحقيق العاجل في محاولة اغتيال عمران خان، ثم برفع نتائج التحقيق إليه بشكل فوري.

ومنذ الإطاحة به في أبريل الماضي، يواصل خان، حشد الدعم الجماهيري الهائل في تجمعاته، واكتسح حزبه العديد من الانتخابات الفرعية. وواصل خان مسيرته إلى العاصمة إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع للضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة رغم المشكلات القانونية التي قد تهدد بعرقلة حياته السياسية. وكان عمران خان، الذي قاد المجموعة ولوح لآلاف المؤيدين على طول الطريق، انطلق في مسيرة استمرت أسبوعا عبر إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان، إلى العاصمة إسلام آباد، على أمل استعادة السلطة عبر انتخابات مبكرة.

