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القدس المحتلة - واشنطن - الوكالات: أكدت النتائج الرسمية شبه النهائية لفرز أصوات الناخبين الإسرائيليين تحقيق معسكر أقصى اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو فوزا «ساحقا»، حيث حصد مع حلفائه 65 مقعدا وهو ما يعني أنه على وشك العودة للسلطة التي غادرها قبل 18 شهرا. وفي المقابل، يستعد رئيس الحكومة يائير للبيد للاعتراف بالهزيمة، بعد أن توقف نصيب معسكر التغيير عند 55 مقعدا فقط.

وتشير النتائج شبه النهائية إلى انتصار ساحق لليمين المتطرف، وهزيمة نكراء لما يعرف بمعسكر التغيير بقيادة لبيد وغانتس. وأشارت نتائج فرز نحو 85% من الأصوات إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على النتائج المتوقعة وأن حزب نتانياهو «الليكود» سيحصل على 31 مقعدا، و«الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش المتحالف مع «القوة اليهودية» برئاسة إيتمار بن غفير على 14 مقعدا وحزب «شاس» للمتدينين الشرقيين على 12 مقعدا و«يهدوت هتوراه» لليهود الغربيين على 8 مقاعد. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن لابيد ألغى مشاركته في مؤتمر المناخ المقرر عقده في مصر الأسبوع المقبل، بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تقدّم رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو.

وقال زعيم اليمين المتطرف إيتمار بن غفير إنه سيسعى لتشكيل حكومة يمينية بالكامل بقيادة نتانياهو. ويفترض أن يلعب بن غفير دورا محوريا في مساعدة نتانياهو على العودة إلى السلطة مع حزب «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه، وبات ثالث أكبر كتلة في الكنيست وفقا للنتائج شبه النهائية. وفي احتفال حزب «القوة اليهودية» -الذي تحدث فيه رئيس الحزب إيتمار بن غفير- هتف أنصاره «الموت للعرب».

ومن غير المرجح أن تتعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع السياسي اليهودي المتعصب إيتمار بن غفير، الذي يتوقع أن يكون وزيراً مهماً في الحكومة الإسرائيلية المستقبلية بحسب ما قال مسؤولان أميركيان لموقع «أكسيوس». ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن، لكن إذا قاطعت إدارة بايدن بن غفير، فسيكون ذلك تطوراً غير مسبوق من المحتمل أن تكون له عواقب سلبية على العلاقات الأميركية - الإسرائيلية. وقال بن غفير، الذي أدين في عام 2007 بتهمة دعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية،إنه يريد أن يكون وزيرا للأمن الداخلي، وهذا منصب من شأنه أن يجعله مسؤولاً عن الشرطة الإسرائيلية والسياسات المتعلقة بالقدس والمواقع المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى.

وقال شريكه السياسي، بتسلئيل سموتريتش، إنه يريد أن يصبح وزيرا للدفاع، وهو الدور الذي يشرف أيضاً على السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة ويوافق على بناء المستوطنات. لسموتريتش تاريخ في الإدلاء بتصريحات عنصرية حول المواطنين العرب في إسرائيل.

ولأن على نتانياهو الاعتماد على اليمينيين المتطرفين لتمرير قوانين توقف محاكمته بالفساد، سيتمتع هؤلاء بالكثير من النفوذ وسيحصلون على المناصب التي يريدونها.

