عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف مسؤولان أميركيان لشبكة «سي بي إس» الإخبارية الأميركية، أن القادة الروس ناقشوا متى وكيف يمكن أن يستخدموا السلاح النووي، في ساحات المعارك في أوكرانيا وحسب الشبكة فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يشارك في هذه النقاشات. وقال البيت الأبيض إنه شعر بقلق عميق حيال إمكانية استخدام السلاح النووي، خلال الأشهر الماضية لكنه في الوقت نفسه أكد أنه لا توجد أي إشارة على الاستعداد الفعلي لاستخدام السلاح النووي، من جانب روسيا.

في غضون ذلك أعلنت هيئة الطاقة النووية الأوكرانية، امس توقف نشاط محطة زاباروجيا النووية نتيجة القصف الروسي.وناشدت هذه الهيئة الأوكرانية المجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة لاعتبار محيط المحطة منطقة منزوعة السلاح، ودفع روسيا لسحب جميع قواتها من المنطقة. بدورها، ذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية «إنرجواتوم» أن الكهرباء انقطعت عن محطة زاباروجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي دمر خطوط الضغط العالي الباقية، مما يعني أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب. وأضافت أن المحطة لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات لمدة 15 يوما فقط. في المقابل، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن القوات الخاصة أحبطت عملا إرهابيا في محطة زاباروجيا للطاقة النووية. وشدد باتروشيف على أن القوات الأوكرانية «النازية الجديدة» تواصل قصف محطة زاباروجيا للطاقة النووية بالأسلحة الغربية، مما قد يؤدي إلى كارثة عالمية. وفي نيويورك، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته روسيا للتحقيق فيما أسمته عدم التزام واشنطن وكييف باتفاقية الأسلحة البيولوجية. ولم تحصل موسكو على موافقة الأصوات التسعة المطلوبة من هيئة الأمم المتحدة، المؤلفة من 15 عضوا، على مشروع القرار وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مشروع القرار، في حين صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضده، وامتنعت الدول الـ 10 المتبقية عن التصويت.

