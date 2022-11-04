دوليه

انتزع بنفيكا البرتغالي صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا من باريس سان جرمان أول من أمس بفوز كبير على مضيفه مكابي حيفا، فيما تأهل لايبزيغ الألماني إلى ثمن نهائي البطولة باكتساحه مضيفه شاختار دونيستك الأوكراني 4-0 ، كما حجز ميلان مقعداً في ذات الدور لأول مرة منذ موسم 2013- 2014 بفوزه على سالزبورغ النمساوي 4-0.

وتغلب باريس سان جرمان 2-1 على مضيفه يوفنتوس بفضل هدف في الشوط الثاني سجله المدافع نونو مينديز لكن منافسه بنفيكا حسم صدارة المجموعة الثامنة بفضل تسجيل عدد أكبر من الأهداف خارج ملعبه في كل المباريات. وسحق بنفيكا منافسه مكابي حيفا 6-1 في المباراة الأخرى بنفس المجموعة، ليتساوى الفريق البرتغالي مع نظيره الفرنسي برصيد 14 نقطة، إذ انتهت المباراتان اللتان جمعتا بينهما 1-1 وسجل كل منهما أكثر مما استقبل بفارق تسعة أهداف.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 13 عندما تلقى الكرة من ليونيل ميسي وراوغ مدافعي يوفنتوس قبل أن يطلق تسديدة منخفضة هزت الشباك. وأدرك يوفنتوس التعادل في بداية الشوط الثاني، عندما لعب المدافع ليوناردو بونوتشي ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلا تمريرة عرضية من خوان كوادرادو.

وحسم باريس سان جرمان الفوز في الدقيقة 69 عندما أرسل مبابي تمريرة بينية مثالية إلى نونو مينديز البديل الذي سجل هدفا بعد دقيقة واحدة من دخول الملعب. وضمن يوفنتوس مقعدا في الدوري الأوروبي إذ حل ثالثا برصيد 3 نقاط.

وضمن منافسات المجموعة السادسة، لحق لايبزيغ الألماني بركب الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي باكتساحه مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 4-0. ورفع لايبزيغ الذي كان يحتاج إلى نقطة للتأهل رصيده في المركز الثاني إلى 12 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن ريال مدريد الإسباني المتصدر والضامن تأهله والفائز على سلتيك الإسكتلندي متذيل الترتيب 5-1، في حين تجمد رصيد شاختار عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل لخوض ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ». وسجل أهداف الفريق الملكي كل من لوكا مودريتش، ورودريغو من ركلتي جزاء وجاءت باقي الأهداف بواسطة ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي. واحتل شاختار المركز الثالث برصيد ست نقاط، وخرج من دور المجموعات وسينتقل إلى الدوري الأوروبي. وتذيل سلتيك المجموعة برصيد نقطتين.

وحسم ميلان الإيطالي تأهله الى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، بفوزه الصريح على سالزبورغ النمساوي 4-0 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في تورينو.

ورفع ميلانو رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني خلف تشلسي الإنكليزي المتصدر والفائز على دينامو زغرب الكرواتي 2-1 رافعا رصيده الى 13 نقطة. وتناوب على تسجيل أهداف الفائز الفرنسي أوليفييه جيرو (14 و57) والبوسني رادا كرونيتش (46) والبرازيلي جونيور ماسياس (90+1). ودخل ميلان المباراة وهو في حاجة الى التعادل فقط لتقدمه على منافسه بنقطة واحدة. وبعد ان سدد المدافع الفرنسي تيو فرنانديز كرة في القائم بعد مرور 3 دقائق، افتتح مواطنه المهاجم المخضرم جيرو التسجيل مستغلاً ركلة ركنية لساندرو تونالي فأرتقى لها فوق الجميع ليسدد برأسه داخل الشباك (14).

وظن جيرو انه سجل الهدف الثاني لفريقه مستغلاً كرة مرتدة من الحارس اثر تسديدة لهرنانديز لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على المهاجم المخضرم (24). وضغط سالزبورغ في محاولة لادراك التعادل لكن حارس ميلان الروماني سيبريان تاتاروانو تصدى ببراعة لجميع محاولاته. وفي مطلع الشوط الثاني عزز ميلان تقدمه بهدف ثان عن طريق البوسني كرونيتش من كرة رأسية بعد مجهود فردي للمهاجم الصربي انتي ريبيتش (46). وسرعان ما حسم جيرو النتيجة نهائياً في صالح فريقه باضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له بعد مجهود فردي رائع للجناح البرتغالي المتألق رافايل لياو ليسدد بيسراه داخل الشباك (57). واختتم البرازيلي ماسياس مهرجان الاهداف بتسجيله الرابع في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع. وفي المجموعة ذاتها، قلب تشلسي تخلفه امام دينامو زغرب بهدف الى فوز 2-1 ليثأر من خسارته أمامه في مستهل مشواره في هذه المسابقة والتي اطاحت بمدربه السابق الالماني توماس توخل قبل ان يتولى غراهام بوتر المهمة بدلاً منه. وتقدم زغرب بهدف لبرونو بيتكوفيتش بعد مرور 7 دقائق، لكن رحيم ستيرلينغ أدرك التعادل للفريق اللندني (18) قبل أن يمنحه السويسري الدولي دينيس زكريا الفوز (30). وفي المجموعة السابعة حقق مانشستر سيتي فوزاً معنوياً على ضيفه إشبيلية 3-1 أول من امس في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة. وسجل كل من ريكو لويس (52) والأرجنتيني جوليان ألفاريز (73) والجزائري رياض محرز (83) أهداف الـ«سيتي« فيما دوّن رفائيل مير فيسينتي (31) هدف إشبيلية الوحيد. وبات ريكو لويس (17 عامًا و 346 يومًا) أصغر لاعب يسجل لمانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وفي مباراة أخرى، تعادل كوبنهاغن مع ضيفه بوروسيا دورتموند 1-1. وافتتح البلجيكي ثورغان هازارد التسجيل للضيوف في الدقيقة 23 ثم أدرك هاكون هارالدسون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41. ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة بـ14 نقطة وبوروسيا دورتموند وصيفاً (9 نقاط) وإشبيلية ثالثاً (5 نقاط) وكوبنهاغن متذيلاً للمجموعة بـ3 نقاط.

