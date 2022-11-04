دوليه

زف ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، نبأ سعيدا لجماهير فريقه رغم الخسارة أمام باريس سان جرمان 1-2، بالجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بتأكيده على عودة 3 من المصابين للفريق قبل لقاء إنتر.

وأنهى يوفنتوس مرحلة المجموعات في المركز الثالث بمجموعته ليودع دوري الأبطال ويتأهل للدوري الأوروبي. وقال أليغري في تصريحات لشبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية: «قدمنا مباراة جيدة، لكنه أمر مؤسف بسبب النتيجة، نحن بالدوري الأوروبي ومن الغد سنفتح صفحة جديدة للتركيز على الدوري». وأضاف «يجب أن نشعر بالحماس والغضب وأن نعود للعمل مباشرة، هناك جزء منا يجب أن يكون راضيا عن التأهل للدوري الأوروبي، لكن يجب أن يكون جزء آخر غاضبا، لأننا لا يمكننا أن نترك هذا الإقصاء يمر».

وعن عودة كييزا للمشاركة مع اليوفي، علق أليغري «لقد خاض حصة تدريبية جيدة، كانت لدي بعض الشكوك حول قدرته العقلية للعب بعد عدة أشهر من الغياب، لكنه بدا هادئا ومركزا». وأوضح «إنه متحمس للغاية ونحتاج فقط لاستعادته تدريجيا قبل استراحة المونديال، كي يكون في أفضل حالة بحلول شهر يناير ». وعن مواجهة إنتر الأحد المقبل بالكالتشيو، قال المدرب «عانينا من مشاكل مختلفة مع الإصابات، وهناك مباراة صعبة يوم الأحد، ضد فريق أعتقد أنه الأفضل في إيطاليا، ونحن نستعيد الثلاثي بريمر، فلاهوفيتش ودي ماريا».

