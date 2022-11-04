دوليه

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان، أن فريقه يجب ألا يخاف من أي شيء بعد التأهل لمنافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. وفاز ميلان على ضيفه سالزبورج 4-0، ليحسم بطاقة التأهل الثانية في المجموعة، وينتظر قرعة صعبة في الدور ثمن النهائي، إذ يواجه إحدى الفرق الآتية: بورتو، وبنفيكا، ومانشستر سيتي، وتوتنهام ، وريال مدريد أو بايرن ميونخ. وقال بيولي، في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا«: «لا يهم من سنواجه، على أي حال سيكون ذلك محفزًا وصعبًا أيضًا». وأضاف: «نحن أبطال إيطاليا، ويجب أن نلعب كرة القدم الخاصة بنا، ونحاول الوصول لأبعد نقطة ممكنة، لا داعي للخوف من أي شيء، الآن علينا العودة للمسار الصحيح بالدوري، والبقاء على مقربة من نابولي الذي يسير بشكل رائع». وتابع: «يجب أن نكون طموحين بدوري الأبطال ولا نخشى شيئًا، وعلى أي حال مع الخصم التي ستسفر عنه القرعة لنا سيجدوا فريقًا قويًا».

واختتم: «لعبنا برغبة في خلق الخطر ضد سالزبورغ، الذي دافع بخطوط قوية، بعد الهدف الثاني تمكنًا من السيطرة على المباراة بشكل أكبر، وكانت مباراة جيدة جدًا، لذلك أنا راضٍ».

