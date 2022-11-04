دوليه

أقال سلتا فيغو، صاحب المركز السادس عشر في الدوري الاسباني، مدربه الارجنتيني إدواردو كوديت وفق ما أعلن النادي أول من امس.

وكان عقد كوديت الذي استلم المهام في نوفمبر 2020 خلفًا لأوسكار غارسيا، يستمر حتى 2024. وخسر سلتا فيغو أربعاً من مبارياته الخمس الاخيرة في الليغا وتعادل في الاخرى، مقابل ثلاثة انتصارات فقط هذا الموسم من 12 مباراة.

وقال النادي في بيان «غادر كوديت وجهازه الفني سلتا بعد حقبة مثمرة». وأشارت تقارير محلية الى أن النادي قد يعيّن البرتغالي كارلوس كارفاليال، مدرب الوحدة الاماراتي المقال مؤخرًا، خلفًا له بعقد لمدة عامين.

