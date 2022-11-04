دوليه

تغنى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالمستوى الذي قدمه فريقه، في التغلب على إشبيلية 3-1، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة بي تي سبورت «عانينا في الشوط الأول، حاول اللاعبون في ذلك الشوط، ثم تحسنت الأمور في الشوط الثاني، وسجلنا ثلاثية رائعة، أنا سعيد للجميع». وأضاف «في الشوط الثاني وضعنا أكبر عدد من اللاعبين بالقرب من منطقة الجزاء، في الشوط الأول تواجد اللاعبون بصورة أكبر على الأطراف». وعلق المدرب، على أداء الشاب ريكو لويس بقوله «يا له من هدف، هو لاعب رائع وذكي، إنه يفهم كل شيء وسجل هدفا رائعا ولعب بصورة جيدة». وأتم بالحديث عن مشاركة بعض اللاعبين الشباب «خاضوا مباراة في دوري الأبطال أمام إشبيلية، وهو فريق يملك الخبرة، هذا انتصار جيد».