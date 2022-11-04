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عمق الفحيحيل من جراح الساحل بتغلبه عليه 2-0 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد ثامر ضمن الجولة الثامنة من الدوري الممتاز التي شهدت فوز السالمية على الجهراء بالنتيجة ذاتها. وتفوق الفحيحيل على جاره الساحل في دربي «المنطقة العاشرة»، ليواصل فريق المدرب السوري فراس الخطيب عروضه الجيدة ويرفع رصيده إلى 12 نقطة، في حين تجمد رصيد الساحل عند نقطتين في المركز الأخير وتعقدت أموره أكثر. ودخل الساحل المباراة بمعنويات عالية بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ولي العهد، لكنه تلقى هدفاً مبكراً في الدقيقة 16 عن طريق رأسية مهاجمه التونسي المتألق يوسف بن سودة الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 27 معززاً تقدم فريقه.

وفي المباراة الثانية، لم يجد السالمية صعوبة في تخطي مضيفه الجهراء بهدفي العراقي أسو رستم (28) وعذبي شهاب (90). ورفع السالمية رصيده إلى 13 نقطة مشاركاً كاظمة والعربي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الكويت المتصدر، ومتخلفاً عنهما بفارق الأهداف. في حين تجمد رصيد الجهراء عند 10 نقاط. من جانب آخر، أعلن العربي عن غياب لاعبه الليبي السنوسي الهادي عن مواجهة «الدربي» أمام القادسية في الجولة التاسعة من الدوري والتي ستقام يوم 11 نوفمبر الحالي. وذكر النادي في بيان أصدره على حسابه الرسمي في موقع «تويتر» أن السنوسي يعاني من تمزق عضلي سيغيب على إثره عن الملاعب لمدة 3 أسابيع. وأصيب النجم الليبي خلال مباراة الأخضر أمام كاظمة التي أقيمت الثلاثاء الماضي وفاز فيها العربي بنتيجة 3-2، وغادر السنوسي الملعب في الشوط الأول ونزل بديلاً عنه مواطنه محمد صولة الذي أصيب هو الآخر في الشوط الثاني واستبدله المدرب. وقال الجهاز الطبي للأخضر أن صولة يعاني فقط من إجهاد عضلي وسيكون قادرا على المشاركة في مباراة الدربي أمام القادسية.

