محلية

توج الرماة ناصر المقلد وعذاري البلوشي وحمد النشمان بالذهب ضمن منافسات اليوم السابع من بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى الثالثة المتواصلة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بمشاركة كبيرة من الرماة والراميات. وتمكن المقلد وهو من رماة نادي الرماية أول من أمس من الظفر بالميدالية الذهبية لمسابقة تراب بعد حلوله في المركز الأول، إذ حقق المقلد في الجولة النهائية 35 طبقا بفارق طبق واحد فقط عن زميله طلال الطرقي الذي جاء ثانيا ليحرز الميدالية الفضية فيما ذهب المركز الثالث للرامي يوسف طامي ليفوز بالميدالية البرونزية. ونالت الرامية عذاري البلوشي وهي من رماة النادي الميدالية الذهبية في مسابقة رماية مسدس الهواء 10 أمتار للسيدات بفوزها بالمركز الأول بإحرازها في الجولة النهائية 16 نقطة في حين حصلت الرامية سندس الحمد على المرتبة الثانية والميدالية الفضية بجمعها 12 نقطة بينما جاءت الرامية إسراء بهمن في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية. وأحرز النشمان وهو من رماة الحرس الوطني الميدالية الذهبية في مسابقة رماية مسدس الهواء 10 أمتار للرجال بعد فوزه بالمركز الأول،إذ أحرز النمشان في الجولة النهائية 16 نقطة في حين احتل الرامي علي سعد المرتبة الثانية لينال الميدالية الفضية بجمعه 8 نقاط بينما حصد الرامي حسن الفيلكاوي المركز الثالث والميدالية البرونزية. وأعربت الرامية البلوشي في تصريح للصحفيين عقب فوزها عن سعادتها الغامرة بتحقيق هذا «اللقب الغالي» وهو الأكبر لها في مسيرتها الرياضية، موضحة أن «هذا الانتصار جاء بعد استعدادات مكثفة لها استمرت أكثر من شهرين وبدعم من مدربي النادي». وقالت البلوشي إن المسابقة شهدت تنافسا قويا في أدوار البطولة بفضل مشاركة أفضل راميات الكويت مثمنة جهود نادي الرماية في تنظيم البطولة «بكل احترافية».

