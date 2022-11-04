محلية

أصدر اتحاد الكرة جدول مباريات بطولة كأس الأمير، والدور نصف النهائي من بطولة كأس ولي العهد. كما أصدر جداول القسم الثاني للدوري الممتاز، إلى جانب مباريات دوري الدرجة الأولى، ومباريات كأس زين التنشيطية. ومن المقرر أن تنطلق مباريات كأس الأمير بمواجهات الدور التمهيدي في 23 يناير وتستمر حتى 25 منه، إذ يلتقي الصليبخات مع برقان والنصر مع الجهراء والعربي مع اليرموك (في 23 يناير)، والكويت مع التضامن والسالمية مع الشباب (في 24 منه) وخيطان مع الفحيحيل والقادسية مع الساحل (يوم 25 الشهر ذاته)، فيما تستكمل منافسات البطولة بدور الثمانية خلال يومي 28 و29 من الشهر ذاته، على أن تقام مواجهتا الدور نصف النهائي في الأول من مارس. وحدد الاتحاد يوم 8 ديسمبر المقبل، موعداً لمواجهتي نصف نهائي كاس ولي العهد، اللتين تجمعان القادسية مع العربي والسالمية مع الساحل، على أن تستكمل مباريات كأس زين التنشيطية اعتباراً من 21 أكتوبر الحالي حتى 5 من يناير من العام المقبل. وتنطلق مباريات القسم الثاني من مباريات الدوري الممتاز 12 ديسمبر المقبل، على أن يختتم القسم الثاني يوم 17 من مارس المقبل، علماً بأن القسم الثالث من مباريات الدوري الممتاز يضم 6 فرق، يتنافسون على لقب الدوري، في حين تتنافس الفرق الأربع الأخيرة، على بطاقتين من أجل البقاء في الممتاز. وينطلق القسم الثاني من دوري الدرجة الاولى يوم 15 ديسمبر المقبل بإقامة منافسات الجولة الثامنة، على أن تختتم منافسات البطولة بإقامة الجولة العشرين يوم 16 مايو المقبل.

