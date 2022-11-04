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تغلب الكويت بسهولة على الشباب 128-59، وفاز القادسية على القرين 77-68 أول من أمس في على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن ختام الجولة الاولى من الدوري التمهيدي لكرة السلة.

وبذلك يكون الكويت حامل اللقب قد ظفر بأول نقطتين له في الدوري وكذلك القادسية فيما نال الشباب والقرين نقطة الهزيمة. يذكر ان الفرق الستة الاوائل في الدوري التمهيدي ستتأهل الى الدور الثاني من البطولة للمنافسة على اللقب.

في المباراة الاولى، لم يجد الكويت أي صعوبة في فرض سيطرته على المباراة منذ انطلاقها بعدما انهى الربع الاول لمصلحته 29-10، ليستمر في فرض سيطرته خلال الربع الثاني عبر تألق محترفيه الاميركيين ماركوس ولالان الى جانب مصطفى الرفاعي لينهي الربع الثاني 61-27، وبالرغم من محاولات الشباب تقليص الفارق في الربع الثالث الا أن الابيض حافظ على نفس الرتم وانهى هذا الربع لمصلحته 101-44، وزج مدرب الكويت الالماني بيتر شومرز جميع لاعبيه في الربع الرابع بعدما أطمأن على نتيجة المباراة ليخرج فائزاً بنتيجة 128-59.

وفي المباراة الثانية التي جمعت القادسية مع القرين، كانت الندية حاضرة منذ انطلاق المباراة بعدما تبادل الفريقان التقدم طوال فترات اللقاء لتنتهي الفترة الاولى بتقدم القرين 21-20، واستطاع القادسية أن ينهي الربع الثاني لمصلحته 37-35، وواصل الفريقان تبادل التقدم في الربع الثالث اذ لم يزيد الفارق عن 4 نقاط طوال هذا الربع الذي انتهى بتقدم القادسية 57-55، واستطاع القادسية ان يحسم المباراة لمصلحته بفضل تألق محترفيه الاميركي لوري والصربي ستيميتش الى جانب اختراقات عبدالمحسن مرتضى وخبرة صالح اليوسف ليحسم المباراة لمصلحته في النهاية بنتيجة 77-68. وتعرض لاعب فريق نادي القادسية عبدالرحمن السهول الى اصابة خلع في الكتف في الربع الثالث لينقل بعدها بسيارة الاسعاف الى المستشفى.

