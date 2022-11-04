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تبرز اليوم مواجهة العربي مع كاظمة في الـ 05:00 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن ختام الجولة الاولى من دوري كرة اليد، فيما يلعب في الـ 07:00 على الصالة ذاتها برقان مع القرين.

وسيقام الدوري الممتاز من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر عدد من النقاط، وسيهبط صاحب المركز العاشر إلى الدرجة الاولى، فيما يلعب التاسع مباراة فاصلة مع ثاني الأولى. ويسعى البرتقالي اليوم إلى تأكيد رغبته في المنافسة الجدية على جميع الألقاب هذا الموسم والتي بدأها بتحقيق لقب كأس السوبر بالفوز على الكويت القوي الأسبوع الماضي. ويقود كاظمة المدرب الإسباني انطونيو غارسيا ويضم المحترفين التونسيين أنور بن عبدالله ومحمد فراد. في المقابل يريد العربي تحقيق بداية قوية في البطولة بقيادة مدربه الوطني أحمد فولاذ وهو يضم المحترفين التونسيين نضال العمري واسامة الجزيري. وفي المباراة الأخرى تبدو الحظوظ متكافئة بين برقان والقرين لتقارب مستوييهما.

