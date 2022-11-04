محلية

منذ البدء باستخدام تقنية «الفار» في مباريات كرة القدم عالميا ومحليا ونحن نضع ايدينا على قلوبنا من كثرة اخطاء حكام الكرة سواء باحتساب الخطأ علينا او عليهم... فالفار اجبرنا على ايقاف اللعب والذي بالطبع يؤثر على ايقاع سير المباراة ويعطي راحة للاعبين الى ان يتأكد الحكم من قراره بواسطة الفار... ففي انكلترا يعتمد القرار من غرفة الفار الا اذا اصر حكام الفار على ان يقيم حكم المباراة بنفسه لاتخاذ القرار النهائي... الخ... ما جعلني اكتب في هذا الشأن هو ما حصل في بعض مباريات هذه الايام بالدوريات الاوروبية خصوصا في انكلترا واسبانيا وبعض مباريات كأس سمو ولي العهد وبعض مباريات الدوري العام فقد اختلفت الآراء في اسلوب تأكيد القرار ومن عدمه من مباراة لاخرى حسب موقع تواجد الحكم بالملعب... فجاءت بعض القرارات غير صحيحة في احتساب الهدف او الغائه حسب تقدير الحكم (مع ان اللقطات كانت واضحة مثل الشمس) في ان هناك خطأ متعمدا او غير مقصود.....؟ هذا الامر جعلنا نحتار فيتم هي فائدة الفار؟ اذا كان تقدير الحكم هو القرار النهائي في احتساب او الغاء القرارات (مهما كانت)... في اعتقادي الشخصي يجب ان يعيد الفيفا رأيه في كيفية الاستفادة من الفار وتطوير قراراته حتى لا نشاهد اي لاعب يلمس الكرة داخل خط الـ 18 ياردة ونقول انها غير مقصودة بالفار ومن غير الفار؟؟؟ فتقديرات الحكم يجب ان تكون متوافقة مع حكم الفار ويمكنه ان يناقشه قبل ان يصدر قراره النهائي ويخلق لنا مشكلة في غرفة الفار او في الملعب ومن ثم بالمدرجات.... ولكن ما لاحظته في «فارنا بالكويت» أننا نضع الكاميرات في زوايا ومناطق خطأ لا تساعد حكام الفار او حكم المباراة من الاستفادة من اللقطات الضعيفة بسبب سوء توزيع الكاميرات وعددها او ضعف الاضاءة او ضعف اخراج المباراة تلفزيونيا... فأرجو من الاتحاد المعين «منذ اكثر من مئة يوم « الاهتمام بهذا الشأن حتى لا نصل الى وضع لا نعرف ما سينتج عنها من اعتراضات على الحكام وفارهم.... والله من وراء القصد.

