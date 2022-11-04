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ثمَّن رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي رعاية وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطيري لبطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات التي تنطلق بصالة نادي الالعاب الشتوية بعد غد وتستمر حتى 12 الشهر الحالي بمشاركة 6 منتخبات هي لوكسمبورغ والامارات وايرلندا وكولوميا وأندورا اضافة للكويت. واضاف العجمي في تصريح صحافي ان هذه الرعاية تؤكد اهتمام الدولة بالشباب الرياضي في مختلف الرياضات لا سيما الاولمبية منها، مشيرا الى ان استضافة البطولة الني تجري باشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تعد حدثا رياضيا مهما كونها البطولة الأولى بهذا الحجم في رياضة هوكي الجليد النسائية على مستوى المنطقة.واكد ان اللجنة المنظمة للبطولة أكملت استعدادتها التنظيمية والفنية كافة لانطلاق هذه البطولة التي تقام بنظام الدور الواحد، موضحاً ان اللجنة ستقيم حفلي افتتاح وختام مميزين للبطولة في صالة النادي بمنطقة بيان والتي تستضيف جميع المباريات وذلك بمشاركة لاعبي ولاعبات من الفئات السنية التابعة للنادي مضيفا ان النادي حرص على اقامة هذه البطولة نظرا لدورها المهم في تطوير المستويات الفنية للاعبات أزرق الهوكي وصقل مهاراتهن في اللعبة. ولفت العجمي الى ان النادي يولي الرياضة النسائية في كافة ألعابه الشتوية اهتماما كبيرا وفي مختلف الفئات السنية والذي تجسد بتصديهم لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي داعيا الجماهير الكويتية لحضور المباريات ومساندة لاعبات ازرق الهوكي في هذه البطولة الدولية الكبيرة.

