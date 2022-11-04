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بلغ منتخب الإسكواش نهائي البطولة الآسيوية الـ21 المقامة حالياً في كوريا الجنوبية بعد فوزه أمس على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 2 - 1 ، ليضرب موعداً صباح اليوم مع منتخب الهند في المباراة النهائية.وفي نصف النهائي تمكن عمار التميمي من الفوز على منافسه من هونغ كونغ (المصنف الاول) بنتيجة 3 - 1 فيما خسر علي الرامزي المواجهة الثانية، ليتعادل المنتخبان 1 -1 قبل ان يحسم عبدالله المزين الموقف بتفوقه على المصنف الثاني بنتيجة 3 – 1، ليسجل «أزرق الإسكواش» أبرز مفاجآت البطولة بإقصائه هونغ كونغ وبلوغ النهائي القاري أمام المنتخب الهندي.

