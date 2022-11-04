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واصلت السعودية سلسلة مشاريعها المبهرة سياحياً وثقافياً وفنيا ًمع إطلاق الهيئة الملكية لمدينة الرياض فعاليات النسخة الثانية من احتفال «نور الرياض 2022» تحت شعار «نحلم بآفاق جديدة» وتستمر لمدة 17 يوماً. ويتضمن الاحتفال وهو أحد برامج «مشروع الرياض آرت» عروضاً وأعمالاً إبداعية فنية مختلفة في 40 موقعاً تتوزع بمختلف أرجاء العاصمة حيث يشمل على 190 عملاً فنياً متنوّعاً من وسائل الضوء الإبداعي والمجسمات الضوئية، من بينها 90 عملا يتم عرضها لأول مرة في الاحتفالية، من أبرزها عمل الفنان الأميركي مارك بريكمان، في متنزه الملك عبدالله بالملز، الذي يحمل عنوان «ترتيب الفوضى: الفوضى المرتبة» ويستخدم أكثر من 2000 طائرة «درون». وعمل الفنان الفرنسي يان كيرسالي، بعنوان «نبض من النور» ويشتمل على عرض ليلي بأضواء الليزر ينطلق من أسطح ثلاثة أبراج، لتتقاطع مع بعضها في مساء المدينة، وترسم جسراً من الأضواء الساطعة يربط بين أبراج المملكة، والفيصلية، والمجدول، ويمكن رؤيتها من مواقع مختلفة في الرياض. إلى جانب أعمال أكثر من 130 فناناً من السعودية ومختلف دول العالم. وأوضح المدير التنفيذي، المهندس خالد الهزاني أن المشروع هو أحد المشاريع الثقافية الطموحة التي تسهم في تحقيق أهداف برامج «رؤية السعودية 2030» في إثراء الحياة الثقافية في المجتمع، وإطلاق العنان للتعبير الفني، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي.