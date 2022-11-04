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لندن – الوكالات: أعلنت شركة «فايزر» الأميركية للأدوية أن لقاحها المضاد للفيروس المخلوي التنفسي «آر أس في»، الذي يتفشى بين الأطفال، فعّال بشكل كبير. وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن اللقاح الجديد يمنح الأمل للأطباء والآباء على حد سواء، خاصة أنه الأول من نوعه. وذكرت «فايزر» أن الجرعة الجديدة من اللقاح يمكن أن تُخفض خطر المرض الشديد، الذي يتطلب النقل إلى المستشفى، بين الرضع الذين تصل أعمارهم إلى 6 أشهر.

ويعطى هذا اللقاح للحوامل، خاصة في الثلثين الأخيرين من الحمل، بما يسمح بوصوله إلى الأجنة عبر المشيمة. وشملت التجربة في المرحلة الثالثة 7400 امرأة من 18 دولة حول العالم، تلقين جرعة من اللقاح أو جرعة وهمية. وأظهرت نتائج الاختبارات السريرية أن اللقاح فعّال بنسبة تصل إلى 82% في حماية الرضع من الإصابات الشديدة التي يسببها «آر أس في» في الأيام الـ90 الأولى من حياتهم.

وبعد مرور 6 أشهر، كان اللقاح فعّالا بنسبة 69% في مواجهة الفيروس المخلوي التنفسي. وتتوقع «فايزر» أن توافق إدارة الغذاء والدواء الأميركية على على هذا اللقاح بحلول نهاية 2022.

وفي حال الموافقة على اللقاح فإنه سيكون الأول المخصص لمواجهة المرض الفيروسي الذي يقتل 100 ألف طفل سنويا، خاصة في الدول الفقيرة. كما يشكّل اللقاح طوق نجاة بالنسبة إلى المستشفيات التي تكافح حاليا في مواجهة الارتفاع الكبير في إصابات هذا الفيروس. ويسبب الفيروس المخلوي التنفسي التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو شائع للغاية إلى حد أن معظم الأطفال يصابون به قبل بلوغهم العامين فضلا عن أن هذا الفيروس يصيب البالغين أيضا، بحسب موقع عيادة «مايو كلينك» على الإنترنت.

من جهة ثانية أعلنت شركة «فايزر» وشريكتها الألمانية «بايونتيك» امس عن إطلاق المرحلة الأولى من تجربة لقاح «شامل» معد بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال»mRNA» الذي يجمع بين الحماية ضد «الإنفلونزا» و»كوفيد-19»:. وقالت أنالييسا أندرسن، كبيرة المسؤولين العلميين في فايزر، في بيان لها إن اللقاح المركب «يمكن أن يبسِّط ممارسات التطعيم ضد هذين الفيروسين التنفسيين، ما قد يؤدي إلى تغطية أفضل للتطعيم لكلا المرضين». وأضافت أن «حتى مع وجود لقاحات الأنفلونزا الموسمية، يظل عبء هذا الفيروس شديداً في جميع أنحاء العالم، ما يتسبب في وفاة الآلاف وإدخالهم المستشفى كل عام».

