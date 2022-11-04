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أعلن مسؤولون إماراتيون، أمس، عن اكتشاف دير مسيحي قديم يُرجّح أنه يعود إلى سنوات ما قبل انتشار الإسلام عبر شبه الجزيرة العربية في جزيرة قبالة ساحل الإمارات، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

ويلقي الدير الواقع في جزيرة السينية، وهو جزء من إمارة أم القيوين ذات الكثبان الرملية، ضوءا جديدا على تاريخ المسيحية المبكرة على طول شواطئ الخليج العربي.

وهو ثاني دير من نوعه يُعثر عليه في الإمارات، ويعود تاريخه إلى ما يصل إلى 1400 عام.

وفُقد الديران في التاريخ تحت الرمال بمرور الزمن، ويعتقد العلماء أن المسيحيين تحولوا ببطء إلى الإسلام مع تزايد انتشار العقيدة في المنطقة.

ولا يزال المسيحيون يمثلون، اليوم، أقلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير، ومع ذلك يصل البابا فرانسيس إلى البحرين المجاورة للإمارات، الخميس، لتعزيز الحوار بين الأديان مع القادة المسلمين.

وبالنسبة للأستاذ المشارك لعلم الآثار بجامعة الإمارات الذي ساعد في تقصي تاريخ الدير المكتشف حديثا، لتيموثي باور، فإن الإمارات اليوم هي «بوتقة تنصهر فيها الأمم».

وتابع: «حقيقة أن شيئا مشابها كان يحدث هنا منذ 1000 عام هو أمر رائع حقا وهذه قصة تستحق أن تُروى».

