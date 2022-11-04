وطن النهار

عاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اول من امس قادما من الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وذلك بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية والتي عقدت في العاصمة الجزائر.

وكان في استقبال سموه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

ورافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

وبعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال ترؤس سموه لوفد دولة الكويت في أعمال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة مشيدا سموه بما توصلت إليه هذه القمة من قرارات بنّاءة ستعزز مسيرة العمل المشترك وبما يعود بالنفع على الدول العربية معربا سموه عن أطيب التمنيات للرئيس عبد المجيد تبون وللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وشعبها كل التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

