الأولى

عاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اول من امس قادما من الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وذلك بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية والتي عقدت في العاصمة الجزائر.

وبعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال ترؤس سموه لوفد دولة الكويت في أعمال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مشيدا سموه بما توصلت إليه هذه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل المشترك وبما يعود بالنفع على الدول العربية، معربا سموه عن أطيب التمنيات للرئيس عبدالمجيد تبون وللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وشعبها كل التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

من جهته قال وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر ان القمة العربية الـ 31 في الجزائر توصلت إلى قرارات مفيدة سيكون لها أثر إيجابي على العالم العربي. ووصف أجواء القمة بأنها «إيجابية»، معرباً عن اعتقاده بأن ثمة ثلاث رسائل واضحة صدرت عن القمة ويجب على الرأي العام العربي الانتباه لها، الأولى فيها تتمثل في ضرورة تكاتف الدول العربية في صون الأمن القومي العربي وتضمنت إدانات للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول العربية مؤكدا أنها نقطة في غاية الأهمية لا سيما مع الظروف الدولية الحالية.

وأن الرسالة الثانية هي تحقيق التكامل الاقتصادي، خاصة في مسائل الأمن الغذائي والمائي والدواء وأمن الطاقة، معتبرا أنها «مسائل في غاية الأهمية والحيوية ونحن كلنا شعرنا بها كدول عربية والعالم أيضا أجمع شعر بها في أثناء جائحة كورونا».

أما الرسالة الثالثة فهي إصلاح الجامعة العربية مشيراً إلى مقترحات طرحها الرئيس الجزائري في القمة بشأن كيفية إصلاح الجامعة ومداخلات في هذا الشأن لوزراء الخارجية العرب شددت على إصلاح الجامعة وتمكينها من مواكبة الاحداث العالمية المتسارعة، مشددا على أهمية هذه الرسائل الثلاث لاسيما إنه سيكون لها وقع إيجابي على كل الشعوب العربية والوطن العربي