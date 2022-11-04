الجمعة 04 نوفمبر 2022 ,10 ربيع الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
أخبار اليوم
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وطن النهار
وطن النهار
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عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دندرة
«البترول» تطالب «الكهرباء» بملياري دينار... أول ما تستلموها... وزعوها بدلات!
دندرجي
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