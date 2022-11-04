الأولى

أعلنت وزارة الداخلية أنه التزاماً بالمادة 36 من الدستور الكويتي جاء فيها أن: «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وتعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة، فقد أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالدالأحمد الصباح بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.

وتوجه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالشكر للقيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.

وأشارت وزارة الداخلية إلى إلغاء أي اشتراطات او تحفظات من شأنها الانتقاص او التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بجميع الاجراءات المرتبطة بالاحكام القضائية النهائية، مؤكدة ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسؤولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وامن وامان واستقرار دولة الكويت وفق احكام القانون والدستور.