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هطلت امطار متوسطة على البلاد مساء اول من امس وامس الخميس كانت رعدية على المناطق الشمالية.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي: إن محطة العبدلي سجلت كمية امطار بلغت 5 ملليمترات بينما سجلت محطة الصابرية 3 ملليمترات ومحطة جال اللياح 2 ملليمتر ويرجع ذلك إلى تقدم منخفض السودان من ناحية الجنوب الغربي الذي جلب معه كتلة هوائية رطبة نسبيا.

وأشار إلى أن الطقس سيستقر اليوم الجمعة على ان تعود الامطار مساء يوم غد السبت مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث من المتوقع ان تكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 19 و21 درجة مئوية.

(تصوير مشعل ناشي الحربي)