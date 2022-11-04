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أعلنت السلطات القطرية، امس، السماح بدخول الجماهير من غير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم 2022، إلى أراضيها بعد انتهاء دور المجموعات، بداية من 2 ديسمبر المقبل، دون اشتراط الحصول على تذكرة.

وقالت اللجنة المنظمة للمونديال إن القرار يأتي بهدف منح الجماهير فرصة للاستمتاع بالأجواء المونديالية مع بقية المشجعين والمنتخبات المتواجدة في الدولة. واشترطت السلطات القطرية على المشجعين الحصول على «بطاقة هيا» للدخول إلى البلاد، والتي يمكنهم تقديم الطلبات لها عبر منصة «هيا» الإلكترونية وفقاً للمتطلبات المدرجة على الموقع بداية من يوم امس.