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إسلام اباد- الوكالات: تعرّض رئيس الحكومة الباكستانية المُقال عمران خان أمس لمحاولة اغتيال فاشلة في مدينة وزير آباد بإقليم البنجاب شرقي باكستان، فيما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المشتبه في إطلاق النار قد قتل... (طالع ص 17)

وذكر مصدر في حزب «إنصاف» الذي يتزعمه خان أن مجهولاً أطلق النار على حافلة يستخدمها رئيس الحكومة السابق وقادة حزبه للتنقل بين مدينة لاهور والعاصمة إسلام آباد، ضمن المسيرة الاحتجاجية للحزب المستمرة منذ 7 أيام. وقال مستشار مقرّب من عمران خان إن الشرطة اعتقلت مشتبها به ثانيا في محاولة الاغتيال مؤكدا في الوقت نفسه نبأ مقتل المشتبه به الأول. ولم يصدر توضيح رسمي او من حزب «انصاف» عن طريقة قتل المهاجم، فيما نقلت وسائل إعلام باكستانية أن المشتبه به المعتقل أقر للشرطة بأنه أراد قتل خان، وقال إنه تصرف بشكل مستقل.

وذكر عضو الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) زرتاج غل وزير، أن خان بأمان بعدما أصيب في قدمه. كما أصيب 3 من مرافقي خان بجروح طفيفة، بينهم الناطق باسم حزب «إنصاف» فيصل جاويد، والحاكم السابق لإقليم السند عمران إسماعيل، فضلا عن أحد حراس خان.

وكان خان يقود مسيرة حزبه الاحتجاجية للمطالبة بتنظيم انتخابات عامة مبكرة.

من جهته، دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف محاولة اغتيال خان، وطالب وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن الحادث. كما قال وزير الخارجية الباكستاني إنه يدين بشدة الهجوم على عمران ويتمنى له الشفاء.