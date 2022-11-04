الأولى

أكد مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف مشعل القريفة، انه جارٍ العمل على استبدال نشاط مزارع العبدلية من مزارع الأبقار إلى بديلة لتوفير الأعلاف بكميات تقلص الاستيراد وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، ما ينعكس خفضا في الأسعار لصالح المستهلك والمنتج. وقال في تصريح له امس إن الدولة لن تتوانى عن دعمها للمنتجين الحقيقيين بهدف استقرار الأسعار للحوم والمنتجات الحيوانية، موضحا أن إيجاد حالة من الاستقرار السعري وتوفير الأعلاف محليا أولوية الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف بأن هناك دراسة لزيادة دعم الأعلاف وتعديل اللوائح، وتوجهها للاستفادة من مزارع العبدلية وتغيير نشاطها من أبقار إلى زراعة الأعلاف لتغطية العجز الحاصل.