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أعلنت وزارة التربية عن البدء في تحويل كشوفات المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة إلى البنك المركزي اعتباراً من أمس الخميس.

وأشارت في بيان لها امس إلى قيام القطاع المالي المختص بإرسال أسماء المستحقين للبنك المركزي ، من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية العاملين بمدارس المناطق التعليمية حولي والأحمدي ومبارك الكبير إضافة إلى معاهد التعليم الديني، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات المراجعة والتدقيق، مؤكدة انه من المقرر أن يتم إرسال أسماء المستحقين بمنطقتي العاصمة والجهراء يوم الأحد المقبل، أما منطقة الفروانية فجارٍ التدقيق على الكشوف وسيتم إرسالها بعد الانتهاء من الإجراءات.

وذكر أن البنك المركزي وبحسب الإجراءات المتبعة سيقوم بتحويل المبالغ إلى البنوك المحلية تباعاً ليتم إيداعها في حسابات المستحقين حسب الآلية الخاصة لكل بنك.