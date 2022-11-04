الأولى

وصف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، قرار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد بتأجيل إقرار الميزانية لحين انعقاد مجلس الأمة بالقرار التاريخي لما فيه من احترام لإرادة

الأمة والرقابة الشعبية على الميزانية. (طالع ص 06)

وأشار إلى أن «الكويت فيها خير والخير بقبال»، مؤكدا انه بالتعاون سيتم حل كل الأمور الا اننا نحتاج لبعض الوقت، موضحا أن الكويت لديها احتياطي عام يحتاج إلى تنميته والتحوط للمستقبل. وكان «الفيدرالي الأميركي» رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح إجمالي معدل الفائدة 4 %، في محاولات متواصلة لكبح جماح التضخم المرتفع، وهو الأعلى منذ 13 عاماً، حيث اقتفى أثره 5 بنوك مركزية من دول الخليج الست.

فيما لم يغير بنك الكويت المركزي سعر الفائدة، وقال إنه يتابع بشكل مستمر كل التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

واضاف «المركزي» أنه في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني، فإن «المركزي» يؤكد أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.

وبين تباطؤ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسة.

وأكد على تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.