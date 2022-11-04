وطن النهار

قال ممثل القوات المسلحة الكويتية مدير مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي العميد الركن بحري محمد أبل العوضي، إنه لشرف أن أكون هنا معكم جميعا الليلة، ممثلًا عن القوات المسلحة الكويتية، وحاضراً نيابة عن رئيس الأركان العامة للجيش، للاحتفال بالذكرى الـ (103) للنصر واستكمال الوحدة الوطنية.

وأضاف العوضي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح خلال احتفال السفارة الايطالية بيوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة، «تتمتع الكويت وإيطاليا بعلاقات تاريخية ممتدة لأكثر من 6 عقود، لافتا الى تطابق الرؤى بين البلدين حيث يتبع كلاهما سياسة نشر وحفظ السلام بالعالم.

وأشار العوضي إلى أنه في عام 1991، أكدت جمهورية إيطاليا هذه الصداقة كعضو بارز في التحالف الدولي، أثناء تحرير الكويت، كما وقفت إلى جانب الكويت في مواجهة العدوان السافر، وقد عزز هذا الموقف الداعم من أواصر الصداقة بين الكويت وإيطاليا». وتابع «منذ ذلك الحين، استمر التعاون الدفاعي في النمو في قطاعات عدة، عززت التعاون في مجالات عسكرية متنوعة». وقال «بينما تسعى الكويت وإيطاليا إلى الحفاظ على أمن شعبنا والسيادة على أرضنا، فإن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة»، مضيفا «بصفتنا دولًا تسعى إلى السلام، فإننا نتمسك بمبادئ الدفاع نفسها».

واختتم حديثه آملًا أن يستمر ذلك في «المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وبدوره، قال الملحق العسكري الايطالي لدى الكويت العقيد سالفاتوري فيرارا «إنه لشرف كبير لنا أن نحتفل بمعلم تاريخي لا يُنسى في تاريخنا وماضينا معكم جميعًا، و الذي يدل على الصداقة الوثيقة بين الكويت وايطاليا.

وذكر فيرارا أن الرابع من نوفمبر هو تاريخ النصر في الحرب العالمية الأولى، الفصل الأخير، بعد 3 حروب من الاستقلال في القرن التاسع عشر، والتي سمحت لبلدنا بفرض الحدود الحالية تقريبًا، واستعادة بعض الأجزاء المهمة من الأراضي والسكان الإيطاليين في ظل إعادة الوحدة الوطنية.

وأضاف “ لإحياء ذكرى تضحية مئات الآلاف من الجنود الإيطاليين، فإن الرابع من نوفمبر هو أيضًا التاريخ الذي تم فيه نصب الجندي المجهول في ضريح الجندي المجهول في روما، كإشادة لكل هؤلاء الجنود الذين لقوا حتفهم في القتال ولم يحظوا بجنازات مناسبة.

وأشار إلى مشاركة الجيش الايطالي وتواجده في 36 مهمة دولية في 20 دولة، تحت رعاية الأمم المتحدة وحلف الناتو، وذلك بموجب الاتفاقات الثنائية وبالتحالف مع شركائنا، من أجل مواجهة العديد من التهديدات للسلام والاستقرار والازدهار مثل الإرهاب الدولي والقرصنة والاتجار غير المشروع بالبشر وغيرها . وسلط فيرارا الضوء على العلاقات العسكرية بين الكويت وإيطاليا، لافتا الى أن الدفاع الإيطالي في هذا البلد يعتبر إحدى الوحدات العسكرية الرئيسية المنتشرة خارج حدودنا الوطنية، داخل قوة المهام المشتركة «عملية العزم الصلب». كما أعرب بالنيابة عن وزارة الدفاع الإيطالية عن خالص امتنانه لدعم الكويت المتميز للقوات المسلحة الايطالية واهتمامها غير المشروط بهم، مشيرا الى دور الجيش الايطالي من النساء والرجال الذين يخدمون في قاعدة علي السالم الجوية وكذلك في معسكر عريفجان.

