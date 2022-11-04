وطن النهار

يبحث المجلس البلدي في انعقاده يوم الإثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري، الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والاشراف على تحسين أداء طريق الدائري الرابع، كما يبحث حضانات السكن الخاص.

كما سيطلع المجلس على الحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021-2022 و مشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2023-2024، و مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2023-2024 ، فيما سينظر على رد الجهاز التنفيذي حول السؤال المتعلق بشأن النفايات البلدية والإنشائية وآلية التخلص منها، وتطوير شارع البلاجات والواجهة البحرية.

وسيناقش المجلس طلب البلدية توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء، وطلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من منطقة الأمان المخصصة لنادي الرماية الرياضي لاستغلاله كمواقف سيارات سطحية لخدمة النادي الواقع في منطقة شمال غرب الجهراء، وتوطين القطاعاات الصناعية في منطقة النعايم «المنطقة الغربية « قطعة رقم 1 موقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن.

كما يبحث طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص محطة تحويل الكهرباء الرئيسية في منطقة الصبية، وطلب تخصيص محطة تحويل كهرباء رئيسية لتغذية مشاريع الاستثمار في الجزيرتين الشمالية والجنوبية والضفيتن الشمالية والجنوبية في جسر الشيخ جابر الأحمد في منطقة الصبية.

وسينظر المجلس في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء منها اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها، واقتراحات الأعضاء منها اقتراحات العضو عبدالله بشأن تخصيص أرض لغرض إنشاء مسلخ متكامل في منطقة العبدلي الزراعية ومنطقة الوفرة الزراعية والثاني تخصيص أرض لغرض إنشاء مسلخ متكامل يخدم منطقة كبد ومزارع الهجن، بالإضافة لاقتراحات العضو ناصر الكفيف الأول بشأن إضافة نشاط بيع وشراء أسلحة وذخائر الصيد إلى الأنشطة المسموح بها في العمارات الاستثمارية في منطقة المهبولة والثاني استحداث مدخل ومخرج لمنطقة علي صباح السالم يؤدي إلى صالة أفراح الجمعية. واقتراح العضو المهندسة منيرة الأمير بشأن تحديد سقف زمني لمدة تسليم موقع التخصيص للجهات الحكومية.

