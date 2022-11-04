وطن النهار

بلغت نسبة انجاز مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 5 محطات لكشف مراقبة جودة الهواء بمنطقة الشعيبة مايعادل 26 في المئة وتبلغ قيمته مليون و319 الف دينار. ويشتمل المشروع الذي يعد من مشاريع رؤية 2035 على توريد وتركيب وتشغيل 5 محطات لمراقبة جودة الهواء بجميع المعدات والأجهزة والتكنولوجيا اللازمة لها والمختبرات التحليلية للعينات التي يتم جمعها أثناء الكشف والتفتيش على المصانع والبيئة البحرية في المنطقة، الى جانب توريد وتشغيل مركز بيئي متكامل في منطقة شرق الشعيبة الصناعية لاستكمال المراقبة والتفتيش وجمع وتحليل العينات وصياغة التقارير والدراسات وضمان الامتثال للمعايير ومتطلبات البيئة العالمية. ‏ويهدف المشروع إلى إجراء مراقبة على مدار الساعة لجودة الهواء ومراقبة وكشف الزيادة في الملوثات فوق الحد الأقصى كما وأنه يسمح بالتفتيش الدوري على بيئة العمل الداخلية للمصانع وجمع وتحليل العينات في مختبرات المركز وتحليل وتقييم العينات والبيانات الواردة من أعمال التفتيش باستخدام الأجهزة والمعدات الآلية وفق المعايير البيئية بحيث تضاف هذه المحطات إلى المحطات الموجودة لدى الهيئة مما يسمح ‏بمراقبة جودة الهواء بشكل أفضل.

