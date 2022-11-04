وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن القيام في اجراءات الاستلام الابتدائي الجزئي لعدد من المباني العامة الخدمية في مشروع مدينة المطلاع الاسكاني من خلال تشكيل لجان الاستلام المكونة من ممثلي الجهات الحكومية ذات الشأن ومهندسي المؤسسة بغرض معاينة الاعمال وتسليمها للجهة المعنية المستفيدة.

واشارت المؤسسة الى ان الاستلام الابتدائي اشتمل على 4 محلات تجارية في الضاحية N7 وفرع الغاز بالضاحية N7 ومخفر شرطة بالضاحية N8 وخدمة المواطن بالضاحية N8 ومبنى البلدية بالضاحية N8 و8 مساجد محلية وسكن الامام والمؤذن بالضاحيتين (N8-N7) ومسجد جامع وسكن الامام والمؤذن بالضاحية N8 ومركز صحي عام بالضاحية N8 ومركز اسعاف فرعي بالضاحية N8 خلال شهر سبتمبر 2022. وفي شهر اكتوبر2022 استكملت المؤسسة الاستلام الابتدائي والذي اشتمل على روضة اطفال في الضاحية N7 وروضة اطفال، ومدرستين ابتدائية بنات وبنين، وسوق مركزي رئيسي، ومبنى البريد، ومبنى الوحدة الاجتماعية، ومبنى تنمية المجتمع واعمال خدمات البنية التحتية لمركز الضاحية بالضاحية N8.

