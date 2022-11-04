وطن النهار

قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا لتخصيص وانشاء مركز صحي متكامل «ثاني» في منطقة عبدالله المبارك.وأوضح المطيري في اقتراحه أن منطقة عبدالله المبارك تعد من المناطق ذات الكثافة السكنية العالية وتتكون من 9 قطع ويصل عدد القسائم في المنطقة إلى 6000 قسيمة تقريبا. وأشار إلى أن المنطقة لايوجد بها سوى مركز صحي واحد، لا يفي باحتياجات أهالي المنطقة ولاتوجد مواقع كمرافق عامة ضمن المنطقة يمكن استغلالها في إقامة مركز صحي آخر. بدوره اقترح العضو ناصر الجدعان إنشاء جسر مشاة على شارع البلاجات في منطقة السالمية مقابل فرع الجمعية لتسهيل الحركة دون الحاجة لقطع الطريق العام ، لما وجده من عبور مرتادي البحر من المواطنين والمقيمين وقطعهم للشارع العام أمام السيارات وتعريض حياتهم للخطر وحفاظا على أوراح مرتادي شاطئ البحر في المنطقة المذكورة.