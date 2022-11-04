وطن النهار

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ الفريق الرقابي المتمثل في العنصر النسائي في فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة حولي جولة تفتيشية على الصالونات النسائية بمنطقة الجابرية بهدف التأكد من التزام الصالونات بتطبيق القرارات والأنظمة المعمول بها في البلدية بشأن لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحال بتطبيق القرارات والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولة التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي المتمثل في العنصر النسائي بالفريق على الصالونات النسائية بمنطقة الجابرية أسفرت عن تحرير 19 مخالفة تمثلت في العمل قبل الحصول على شهادة صحية. ودعا السبعان أصحاب المحال الالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى حد الغلق الإداري.