وطن النهار

اختتم مشروع همّة التربوي بكلية التربية الأساسية الأسبوع التدريبي المشترك والذي أقيم بالتعاون مع رابطة مدربي الكليات التطبيقية ومركز ابن الهيثم للتدريب. وقد أفادت رئيس لجنة العلاقات العامة بالإنابة عضو اللجنة العلمية لمشروع همة أ.نفلة الحربش أن الأسبوع التدريبي المشترك اشتمل على خمس دورات تدريبية معدة خصيصا لرفع كفاءة المدربين المهنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتميز والإبداع في بيئة عملهم مما يخدم كل فئات المتدربين بمختلف الميادين مثل برنامج «الإبداع والتميز في التدريب» والتي حاضرت فيها د. بدور الصقعبي، وبرنامج «الخطابة والإلقاء في التدريب» للأستاذة غدير الرندي، وبرنامج «مدرب على القمة» للأستاذة نور العومي، وبرنامج «الابتكار والتجديد في التدريب» للأستاذة عزيزة حسين، وبرنامج «أسرار المدرب المتميز» للأستاذة نورة البريكان.